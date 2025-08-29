Ultima ora
Zeci de turiști riscă să fie dați afară din hotel deși și-au plătit vacanțele. Unul din cei mai vechi touroperatori din România este acuzat că nu ar fi plătit colaboratorii. Ce spune ANAT
29 aug. 2025
de Bianca Dumbrăveanu

Zeci de turiști români care și-au cumpărat pachete de vacanță de la Cocktail Holidays riscă să fie dați afară din hoteluri, deși au plătit integral pentru sejururi. Agențiile de turism partenere și companiile aeriene și hoteliere acuză touroperatorul că nu și-a achitat facturile, ceea ce a dus la situații tensionate în mai multe destinații turistice. Cocktail Holidays, una dintre cele mai vechi agenții din România, se confruntă cu probleme serioase de cash flow, iar turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă serviciile achitate sunt efectiv confirmate înainte de plecare.

Problemele touroperatorului

Potrivit informațiilor profit.ro, Cocktail Holidays are dificultăți financiare și nu este clar dacă le va depăși. Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a mai răspuns în ultimele zile apelurilor și mesajelor agențiilor partenere. Președintele ANAT, Alin Burcea, a declarat că este posibil ca firma să își ceară insolvența în scurt timp.

„Trebuie să o facă. Zici, ’Domnule, nu am cash flow’. Insolvența te protejează. Dacă nu vorbește cu mine, nu am de unde să știu. Luni am vorbit, că trebuia să îmi dea niște bani pentru biletele de avion pe Antalya pe care le luase de la mine. Și m-a rugat să îl mai las și l-am lăsat, ce să fac? E prietenul meu, dar nu mai răspunde la telefon”, a explicat Burcea.

Turiști afectați în Tenerife, Creta și Cipru

Mai multe familii aflate în Tenerife au aflat vineri, 29 august, că nu mai au cazare, deoarece tour-operatorul nu achitase serviciile către hotel. Hotelul le-a cerut să părăsească locația, în ciuda faptului că pachetele fuseseră plătite. În Cipru și Creta, agențiile partenere au fost sfătuite să nu mai trimită turiștii în aeroport, pentru a evita situații similare.

Pe grupurile de Facebook, turiștii afectați au relatat că agenția nu răspunde și că au fost puși să plătească din nou biletele de avion sau cazarea, chiar dacă achitaseră deja sejururile.

Poziția ANAT și recomandările pentru turiști

Alin Burcea a subliniat că turiștii trebuie să verifice dacă biletele de avion și cazările au fost plătite înainte de a pleca.

„Să nu se bucure că se urcă în avion și când ajung acolo li se cer banii la intrarea în hotel. Eu îi sfătuiesc să nu se ducă”, a spus președintele ANAT.

Acesta a criticat totodată Guvernul pentru lipsa unui fond de garantare pentru agențiile de turism și biletele de avion, care ar fi protejat călătorii în astfel de situații. Burcea a mai explicat că problemele financiare ale Cocktail Holidays afectează imaginea întregului sector de turism, deși este o agenție veche, înființată în 1993.

Reacția Ministerului Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a precizat că toate pachetele de servicii aflate în derulare sunt garantate de polițele de asigurare ale agenției. Conform informațiilor primite de la companie, niciun român aflat în străinătate nu este afectat, iar sesizările înregistrate au fost soluționate. Ministerul a solicitat agenției să transmită concluziile unei analize interne și monitorizează situația pentru a preveni alte probleme în derularea serviciilor turistice.

Situația actuală și perspective

În prezent, Cocktail Holidays continuă să promoveze vacanțe pe rețelele de socializare, în ciuda problemelor financiare. Turiștii sunt însă sfătuiți să fie precauți și să verifice toate plățile înainte de a pleca în concediu. ANAT și agențiile partenere caută soluții pentru a proteja clienții afectați și pentru a evita situații similare în viitor.

