Turiștii, tot mai nemulțumiți de taxele suplimentare de care se lovesc în vacanțe. Pentru ce au fost nevoiți să plătească în plus într-un restaurant din Italia

De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 21:47
de Bianca Dumbrăveanu

Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă și plină de amintiri plăcute pentru patru turiști aflați în Ostuni, Italia, s-a transformat într-un episod neașteptat și deloc plăcut. După câteva ore petrecute pe terasa unui local renumit din peninsulă, nota de plată a venit cu o surpriză. Pe lângă mâncare și băuturi, oamenii au fost nevoiți să achite și o taxă suplimentară, despre care nu fuseseră informați dinainte. Aceasta a fost motivul nemulțumirii lor și al discuțiilor apărute ulterior, mai ales că experiența lor nu este unică, ci face parte dintr-un fenomen tot mai des întâlnit în rândul turiștilor care aleg Italia ca destinație de vacanță.

O taxă neașteptată pe nota de plată

Cei patru turiști au ales să se bucure de o după-amiază pe terasa unui bar cunoscut din Ostuni. Au comandat băuturi și gustări: un suc natural, un cocktail fără alcool, două cocktailuri alcoolice și câteva preparate ușoare. Atmosfera a fost animată de muzica atent selectată de un DJ, ceea ce părea să facă parte din farmecul localului.

La final, nota de plată a ridicat însă semne de întrebare. Pe lângă cele aproximativ 73 de euro cheltuiți pentru consum – cu prețuri de 15 euro pentru un cocktail alcoolic, 10 euro pentru cel fără alcool, 5 euro pentru suc și circa 20 de euro pentru gustări – turiștii au descoperit o taxă suplimentară. Mai exact, încă 8 euro, adică 2 euro de persoană, pentru muzica de pe fundal.

„Am plătit 2 euro fiecare pentru muzica DJ-ului, fără să știm că acest lucru va fi trecut pe nota de plată”, au povestit aceștia, potrivit publicației Rainews.

O nouă practică sau doar o formă mascată de „coperto”?

Această taxă pentru muzică ridică semne de întrebare și ar putea fi o nouă modalitate prin care localurile să justifice costurile suplimentare, într-un mod asemănător cu practica deja cunoscută a „coperto”-ului. Diferența este că turiștii nu sunt întotdeauna informați din timp despre existența unor astfel de cheltuieli și pot fi surprinși la final, atunci când primesc nota.

Pentru mulți vizitatori, experiența poate lăsa un gust amar, mai ales că prețurile în destinațiile turistice din Italia sunt deja ridicate în sezonul estival.

Ce înseamnă taxa „coperto” în restaurantele italiene

„Coperto” este o taxă obișnuită în Italia, prezentă pe nota de plată a majorității restaurantelor. Ea nu reprezintă bacșiș, ci o sumă fixă percepută pentru folosirea mesei, a tacâmurilor, a feței de masă și a pâinii oferite la început. Valoarea acestei taxe variază între 1 și 5 euro de persoană, însă în zonele turistice sau în localurile de lux poate fi mult mai mare.

Această practică are origini medievale și a fost menținută de-a lungul timpului ca o formă de acoperire a costurilor de servire și întreținere. Spre deosebire de bacșiș, „coperto” nu este opțional și se aplică indiferent de ce sau cât se comandă.

Turiștii, tot mai atenți la cheltuielile ascunse

Episodul din Ostuni vine într-un context mai larg, în care mulți turiști reclamă scumpiri și taxe neașteptate pe durata vacanțelor. Practici similare au fost semnalate și în alte locuri frecventate de turiști, unde restaurantele încearcă să își recupereze costurile prin taxe suplimentare pentru servicii considerate până de curând gratuite.

Un exemplu recent a apărut în Ibiza, unde o turistă a fost pusă în fața unei situații neobișnuite într-un restaurant de sushi. Laura Cunei a povestit pe rețelele de socializare cum a descoperit pe nota de plată o taxă de 12 euro pentru simplul gest de a-și agăța geanta pe un mic cârlig atașat mesei.

„Chelnerița ne-a oferit amabil să ne agățăm gențile pe un mic cârlig de la masă”, a scris ea pe platforma X (fostul Twitter). „Am refuzat. Dar pentru că chelnerița a insistat, în cele din urmă i-am dat gențile. Surpriza a venit când am văzut nota de plată.”

Nota indica faptul că pentru cele trei genți au fost percepute câte patru euro fiecare. Atunci când turiștii au protestat, personalul restaurantului le-a sugerat chiar că pot lua cârligul acasă. În cele din urmă, după discuții, factura a fost corectată și taxa eliminată.

