27 aug. 2025 | 11:28
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Ce spun cercetătorii despre microplasticele din bureții de vase obișnuiți

Un studiu recent publicat în revista Science atrage atenția asupra unui risc ascuns în bucătăriile noastre: bureții de vase, mai exact cei din melamină, eliberează milioane de microplastice la fiecare utilizare. Deși sunt considerați extrem de eficienți pentru curățarea murdăriei, aceștia pot deveni o sursă importantă de poluare și un pericol pentru sănătatea umană.

Microplasticele rezultate ajung atât în apa uzată, cât și pe suprafețele de gătit sau în contact direct cu alimentele. Odată ingerate, aceste particule pot rămâne în organism pentru perioade lungi de timp, acumulându-se și generând efecte negative asupra sănătății.

Cum ajung microplasticele din bureți în apă și în organism

Bureții de melamină sunt fabricați dintr-un polimer numit poli(melamin-formaldehidă), un material rigid transformat într-o spumă abrazivă, ușoară și extrem de eficientă pentru spălare. Totuși, tocmai această structură poroasă și fragilă îi face să se degradeze rapid în contact cu suprafețe dure, precum vasele metalice sau tigăile cu texturi abrazive.

În urma frecării, spuma se macină și eliberează fragmente microscopice de plastic. Studiul a demonstrat că un singur burete poate elibera până la 6,5 milioane de fibre de microplastic per gram de material uzat. La nivel global, dacă luăm în calcul doar vânzările dintr-un singur retailer online, cercetătorii estimează că aproximativ 1,55 trilioane de fibre ar putea ajunge lunar în mediul înconjurător.

Aceste particule minuscule, mai mici de 5 milimetri, pătrund în apele uzate și, mai departe, în râuri și oceane. Acolo, pot fi ingerate de animale marine și se acumulează în lanțul trofic, până la om. Consumând pește, fructe de mare, sare de mare sau apă îmbuteliată, oamenii pot ingera fără să știe aceste particule. În plus, ele se pot regăsi și în alimente procesate sau chiar în aerul din locuințe, prin praful domestic.

Efectele microplasticelor asupra sănătății și mediului

Problema microplasticelor nu este doar una ecologică, ci și una medicală. Studiile arată că aceste particule pot provoca inflamații, dezechilibre hormonale și chiar afectarea sistemului imunitar. Prezența lor în organism este greu de eliminat, iar acumularea pe termen lung poate avea consecințe serioase.

În mediul înconjurător, microplasticele afectează biodiversitatea și contribuie la poluarea persistentă a apelor. Animalele marine confundă particulele cu hrana și le consumă, ceea ce le poate provoca malnutriție sau moarte. În timp, aceste efecte se răsfrâng asupra ecosistemelor și, inevitabil, asupra oamenilor care depind de ele.

În plus, microplasticele acționează ca un burete chimic, atrăgând și reținând substanțe toxice din apă. Odată ingerate de organisme, aceste particule pot transporta chimicale periculoase direct în corp, amplificând riscurile pentru sănătate.

Ce soluții există pentru reducerea riscurilor

Specialiștii recomandă adoptarea unor alternative mai prietenoase cu mediul și mai sigure pentru sănătate. În locul bureților din melamină, pot fi folosite lavete din materiale naturale, precum bumbacul, cânepa sau celuloza biodegradabilă. De asemenea, perii din lemn sau fibre vegetale reprezintă soluții durabile și eficiente pentru curățarea vaselor.

Un alt aspect important este gestionarea corectă a bureților uzați. În loc să fie aruncați la întâmplare, aceștia ar trebui colectați separat și eliminați prin metode de reciclare sau neutralizare, acolo unde infrastructura permite. În paralel, producătorii ar trebui să fie încurajați să dezvolte produse mai sustenabile, care să reducă impactul asupra mediului.

Pentru utilizatori, conștientizarea este primul pas. Deși bureții de melamină sunt ieftini și eficienți, costul ascuns al utilizării lor este mult mai mare: poluarea mediului, afectarea sănătății și acumularea microplasticelor în ecosisteme. Alegerea unor alternative durabile și schimbarea obiceiurilor de consum pot contribui la diminuarea acestor efecte negative.

Studiul asupra bureților de vase scoate la lumină o realitate incomodă: obiecte aparent banale din viața de zi cu zi pot avea consecințe devastatoare pentru planetă și pentru sănătatea noastră. Într-o lume deja sufocată de plastic, responsabilitatea revine atât consumatorilor, cât și producătorilor. În final, decizia de a înlocui un burete ieftin cu o opțiune mai sustenabilă poate face diferența între un gest banal și unul cu impact major asupra viitorului.

