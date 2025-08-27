Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani

Autoritățile germane au intensificat controalele privind acordarea ajutoarelor sociale, iar familiile care părăsesc țara fără să informeze instituțiile responsabile riscă suspendarea prestațiilor. Acțiuni recente în Gelsenkirchen au scos la iveală fraude, locuințe improvizate și abuzuri, inclusiv în rândul unor cetățeni români. Noile măsuri urmăresc respectarea legislației și prevenirea pierderilor financiare pentru stat.

Ajutoarele sociale în Germania: reguli mai stricte pentru beneficiari

Cel puțin o familie de români din Gelsenkirchen a rămas fără beneficii sociale după ce autoritățile au descoperit că a părăsit Germania pentru a merge în România fără să notifice Jobcenter-ul, notează ştiridiaspora.

Conform normelor în vigoare, beneficiarii care pleacă din țară fără a informa instituțiile competente riscă reducerea sau sistarea prestațiilor. Verificările au fost parte dintr-o acțiune mai amplă desfășurată în landul Renania de Nord-Westfalia, menită să depisteze nereguli și abuzuri.

Locuințe improvizate și alte abuzuri

Inspectorii au vizat cartierele Bulmke-Hüllen și Altstadt, descoperind apartamente improvizate într-o clădire aprobată ca școală industrială, utilizarea acestora fiind imediat interzisă.

În paralel, au fost identificate alte situații de fraudă: persoane nedeclarate în gospodărie, plecări neanunțate, ascunderea veniturilor și lipsa transparenței privind bunurile deținute.

Un alt caz implică o familie de români care nu a declarat un al doilea vehicul, ceea ce a condus la anularea ajutoarelor sociale. În plus, Jobcenter-ul a descoperit cazuri de încasare necuvenită a prestațiilor, generată de plecări temporare sau de modificări neraportate ale structurii gospodăriilor.

Aceste verificări au relevat probleme legate de respectarea regulilor și au determinat autoritățile să ia măsuri imediate pentru prevenirea abuzurilor.

Controale continue și măsuri suplimentare

Primăria din Gelsenkirchen a anunțat că verificările vor continua pentru a combate locuințele ilegale și fraudele legate de ajutoarele sociale, considerate o amenințare pentru siguranța și ordinea în comunitate.

Autoritățile intenționează să transmită rapoarte instituțiilor de imigrație, pentru a revizui modul de aplicare a dreptului la libera circulație al cetățenilor europeni.

Scopul acțiunilor este prevenirea pierderilor financiare și menținerea transparenței în acordarea prestațiilor sociale, asigurând totodată respectarea legislației și responsabilizarea beneficiarilor.

Controlul strict urmărește atât depistarea abuzurilor, cât și protecția resurselor statului, avertizând populația că nerespectarea regulilor poate avea consecințe directe asupra accesului la ajutoarele sociale.