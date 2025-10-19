Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video

Wikipedia notează o scădere a traficului de la un an la altul, pe fondul apariției rezumatelor generate de inteligență artificială în motoarele de căutare și al mutării unei părți a publicului tânăr către platformele video scurte. Potrivit unei analize publicate de Fundația Wikimedia, reevaluarea datelor după îmbunătățirea filtrării botilor arată că vizualizările umane au scăzut cu aproximativ 8% într-un an. Fenomenul este atribuit în principal faptului că tot mai multe căutări afișează răspunsuri sintetizate direct în pagină, fără ca utilizatorii să mai acceseze sursa.

Fundația subliniază că în mai și iunie 2025 o parte din traficul aparent uman a fost, de fapt, generat de boți greu de detectat, ceea ce a „umflat” temporar cifrele. După recalibrare, tendința reală indică o scădere a vizitelor umane, explicată inclusiv prin schimbarea obiceiurilor de informare: răspunsuri AI în căutare și migrarea spre video social. Pe scurt, informația provenită din Wikipedia ajunge tot la public, dar fără ca acesta să mai deschidă site-ul.

De ce scade traficul și ce spun platformele

În căutare, apar tot mai des sinteze generate de modele AI care răspund la întrebarea utilizatorului direct în rezultatele Google sau ale altor motoare, reducând nevoia de a da click pe linkuri. Cercetări independente arată că, atunci când o sinteză AI este prezentă, rata de click către site-uri externe scade semnificativ față de rezultatele „clasice” afișate fără sinteză. Acest comportament erodează incremental traficul site-urilor de referință, inclusiv enciclopedia liberă, notează Pew Research Center.

Google a contestat ideea că rezumatele AI reduc traficul pentru editori, susținând că experiența de căutare rămâne îmbunătățită și că descoperirea conținutului este ajutată. Dezbaterea rămâne deschisă, în condițiile în care și alte analize din piață și acțiuni în justiție semnalează preocupări similare privind impactul sintezelor AI asupra clickurilor către publisheri.

Ce riscuri vede Wikimedia și ce soluții propune

Scăderea vizitelor poate avea două efecte colaterale importante: mai puțini voluntari care descoperă, editează și îmbogățesc articolele și mai puțini donatori individuali care susțin financiar proiectul. Conducerea Wikimedia avertizează că, dacă oamenii interacționează cu informația fără a ști de unde provine, se diminuează atât recunoașterea sursei, cât și capacitatea comunității de a se reînnoi. De aceea, organizația cere platformelor care folosesc conținutul Wikipedia să încurajeze explicit vizitele către enciclopedie și să asigure o atribuire clară a surselor.

Pe plan intern, fundația lucrează la un cadru mai robust de atribuire și la proiecte pentru a ajunge la noi cititori, inclusiv în formate care să răspundă noilor obiceiuri de consum. În paralel, Wikipedia a experimentat și ea cu rezumate generate, dar a pus pauză după obiecțiile editorilor, semn că balanța dintre utilitate și integritatea procesului editorial rămâne delicată. În esență, mesajul către public este simplu: căutați citările și accesați sursele originale atunci când vă informați.

Ce înseamnă pentru cititori și pentru redacții

Pentru cititori, câștigul de timp adus de răspunsurile directe vine cu riscul de a pierde context și verificabilitate. Un click în plus către articolul sursă oferă nu doar detalii, ci și transparență asupra autorilor, notelor și reviziilor. Pentru redacții și proiecte colaborative ca Wikipedia, miza este sustenabilitatea pe termen lung: mai puține vizite pot însemna mai puține contribuții și resurse, într-un moment în care cererea de informație de calitate rămâne ridicată.

Dacă această tendință va continua sau se va stabiliza depinde, în bună măsură, de designul viitoarelor funcții AI din căutare și de cât de vizibilă va fi trimiterea către surse. Până atunci, recomandarea de bază rămâne valabilă atât pentru utilizatori, cât și pentru platforme: când un răspuns AI rezumă un subiect, următorul pas corect este să mergi la sursă.