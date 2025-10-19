Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 16:29
de Cristian Cojocaru

Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video
Wikipedia în declin de audiență. (Foto: Playtech.ro)

Wikipedia notează o scădere a traficului de la un an la altul, pe fondul apariției rezumatelor generate de inteligență artificială în motoarele de căutare și al mutării unei părți a publicului tânăr către platformele video scurte. Potrivit unei analize publicate de Fundația Wikimedia, reevaluarea datelor după îmbunătățirea filtrării botilor arată că vizualizările umane au scăzut cu aproximativ 8% într-un an. Fenomenul este atribuit în principal faptului că tot mai multe căutări afișează răspunsuri sintetizate direct în pagină, fără ca utilizatorii să mai acceseze sursa.

Fundația subliniază că în mai și iunie 2025 o parte din traficul aparent uman a fost, de fapt, generat de boți greu de detectat, ceea ce a „umflat” temporar cifrele. După recalibrare, tendința reală indică o scădere a vizitelor umane, explicată inclusiv prin schimbarea obiceiurilor de informare: răspunsuri AI în căutare și migrarea spre video social. Pe scurt, informația provenită din Wikipedia ajunge tot la public, dar fără ca acesta să mai deschidă site-ul.

De ce scade traficul și ce spun platformele

În căutare, apar tot mai des sinteze generate de modele AI care răspund la întrebarea utilizatorului direct în rezultatele Google sau ale altor motoare, reducând nevoia de a da click pe linkuri. Cercetări independente arată că, atunci când o sinteză AI este prezentă, rata de click către site-uri externe scade semnificativ față de rezultatele „clasice” afișate fără sinteză. Acest comportament erodează incremental traficul site-urilor de referință, inclusiv enciclopedia liberă, notează Pew Research Center.

Google a contestat ideea că rezumatele AI reduc traficul pentru editori, susținând că experiența de căutare rămâne îmbunătățită și că descoperirea conținutului este ajutată. Dezbaterea rămâne deschisă, în condițiile în care și alte analize din piață și acțiuni în justiție semnalează preocupări similare privind impactul sintezelor AI asupra clickurilor către publisheri.

Ce riscuri vede Wikimedia și ce soluții propune

Scăderea vizitelor poate avea două efecte colaterale importante: mai puțini voluntari care descoperă, editează și îmbogățesc articolele și mai puțini donatori individuali care susțin financiar proiectul. Conducerea Wikimedia avertizează că, dacă oamenii interacționează cu informația fără a ști de unde provine, se diminuează atât recunoașterea sursei, cât și capacitatea comunității de a se reînnoi. De aceea, organizația cere platformelor care folosesc conținutul Wikipedia să încurajeze explicit vizitele către enciclopedie și să asigure o atribuire clară a surselor.

Pe plan intern, fundația lucrează la un cadru mai robust de atribuire și la proiecte pentru a ajunge la noi cititori, inclusiv în formate care să răspundă noilor obiceiuri de consum. În paralel, Wikipedia a experimentat și ea cu rezumate generate, dar a pus pauză după obiecțiile editorilor, semn că balanța dintre utilitate și integritatea procesului editorial rămâne delicată. În esență, mesajul către public este simplu: căutați citările și accesați sursele originale atunci când vă informați.

Ce înseamnă pentru cititori și pentru redacții

Pentru cititori, câștigul de timp adus de răspunsurile directe vine cu riscul de a pierde context și verificabilitate. Un click în plus către articolul sursă oferă nu doar detalii, ci și transparență asupra autorilor, notelor și reviziilor. Pentru redacții și proiecte colaborative ca Wikipedia, miza este sustenabilitatea pe termen lung: mai puține vizite pot însemna mai puține contribuții și resurse, într-un moment în care cererea de informație de calitate rămâne ridicată.

Dacă această tendință va continua sau se va stabiliza depinde, în bună măsură, de designul viitoarelor funcții AI din căutare și de cât de vizibilă va fi trimiterea către surse. Până atunci, recomandarea de bază rămâne valabilă atât pentru utilizatori, cât și pentru platforme: când un răspuns AI rezumă un subiect, următorul pas corect este să mergi la sursă.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă
Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă
Revista presei
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Playtech Știri
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...