Wikipedia sub asediul inteligenței artificiale. Sute de pagini șterse pentru informații false și conținut de calitate îndoielnică

Omenirea se confruntă cu o provocare digitală de amploare: articole generate automat de inteligență artificială invadează Wikipedia, adesea încărcate cu informații eronate, surse inventate și formulări bombastice. Comunitatea globală de voluntari a enciclopediei online se mobilizează în fața acestei amenințări, observând o creștere alarmantă a conținutului creat de algoritmi. În ultimii doi ani, platforma a pus la punct un sistem rapid de identificare și eliminare a acestor materiale, pentru a proteja standardele sale de acuratețe și neutralitate.

Un „sistem imunitar” împotriva conținutului generat de AI

În 2023, editorii au lansat proiectul WikiProject AI Cleanup, menit să identifice și să curețe conținutul creat cu ajutorul AI-ului. Voluntarii au creat ghiduri detaliate pentru a recunoaște tiparul textelor generate automat: fraze generice, formulări exagerat de politicoase, folosirea excesivă a conjunctiilor precum „moreover” sau a ghilimelelor curbate.

Regulile interne au fost modificate astfel încât un administrator să poată șterge imediat un articol suspect, fără perioada clasică de șapte zile de discuții. Acest proces de „ștergere rapidă” se aplică în cazurile unde există dovezi clare — cum ar fi fragmente de prompturi ChatGPT incluse direct în text sau citări fictive. Până acum, sute de articole au fost eliminate în acest mod.

Etichetare, transparență și utilizarea controlată a AI

Wikipedia a introdus și etichete de avertizare precum „This article may incorporate text from a large language model”, pentru a informa cititorii asupra conținutului suspect. Datele arată că în august 2024, circa 5% din articolele noi în limba engleză conțineau fragmente generate de AI.

Wikimedia Foundation a experimentat utilizarea AI-ului pentru rezumate și traduceri, dar a renunțat la proiectele controversate după feedback negativ. În prezent, inteligența artificială este folosită doar pentru sarcini auxiliare, precum detectarea vandalismului sau îndrumarea noilor contribuitori, evitându-se generarea directă de conținut enciclopedic.

Un exemplu global de responsabilitate digitală

Specialiștii consideră abordarea Wikipedia un model de gestionare comunitară a riscurilor create de AI. Prin detectare, etichetare și eliminare rapidă, platforma își consolidează misiunea de a furniza informații verificate și neutre. Marshall Miller, director de produs la Wikimedia Foundation, a comparat eforturile comunității cu un „sistem imunitar” menit să protejeze integritatea enciclopediei.

Într-o eră în care viteza de producție a textelor generate automat depășește de multe ori capacitatea de verificare, Wikipedia demonstrează că implicarea umană rămâne esențială pentru a păstra un spațiu informațional credibil.