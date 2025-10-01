Ultima ora
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
01 oct. 2025 | 13:19
de Iulia Kelt

Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale

TEHNOLOGIE
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Wikipedia se pune bine cu inteligența artificială / Foto: Evan Mills/WIRED

Wikimedia Deutschland a anunțat lansarea unui nou proiect menit să simplifice modul în care modelele de inteligență artificială accesează și procesează cunoștințele din Wikipedia.

Inițiativa, denumită Wikidata Embedding Project, aplică o tehnologie de căutare semantică bazată pe vectori, permițând sistemelor AI să înțeleagă mai bine relațiile și sensurile cuvintelor.

Cum schimbă proiectul accesul AI la Wikipedia

Noua bază de date acoperă aproape 120 de milioane de intrări provenite din Wikipedia și platformele conexe, oferind dezvoltatorilor de AI o resursă mai prietenoasă și mai ușor de integrat în sisteme avansate.

Vezi și:
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5, noul model AI pentru programare la nivel profesional

Spre deosebire de instrumentele existente, care permiteau doar căutări prin cuvinte-cheie sau interogări complexe în SPARQL, acest proiect facilitează răspunsuri la întrebări formulate în limbaj natural, compatibile cu tehnicile moderne de retrieval-augmented generation (RAG).

Prin această structurare, datele nu mai sunt doar colecții statice, ci includ și context semantic. De exemplu, o căutare pentru termenul „om de știință” va returna nu doar o listă de specialiști celebri, ci și subcategorii precum „oameni de știință nucleari” sau „cercetători de la Bell Labs”.

În plus, baza de date oferă traduceri în diverse limbi, imagini aprobate de Wikimedia și termeni asociați precum „cercetător” sau „academic”.

Proiectul a fost dezvoltat de filiala germană a Wikimedia în colaborare cu Jina.AI, companie specializată în căutare neuronală, și DataStax, firmă de training în timp real deținută de IBM.

Baza de date este disponibilă public pe Toolforge, iar pe 9 octombrie 2025 este programat un webinar dedicat dezvoltatorilor interesați să afle mai multe despre utilizarea acestui instrument.

De ce este important pentru viitorul inteligenței artificiale

Anunțul vine într-un moment în care dezvoltatorii de modele lingvistice caută surse de date de înaltă calitate pentru antrenamente.

În timp ce seturi precum Common Crawl, care agregă pagini web din întreaga lume, oferă cantitate, nu întotdeauna garantează acuratețea informației. În schimb, datele verificate de comunitatea Wikipedia oferă o bază mai solidă pentru aplicații unde precizia este esențială.

Această tendință apare și pe fondul dezbaterilor legate de folosirea conținutului protejat prin drepturi de autor în antrenarea AI.

În august 2025, compania Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces intentat de autori ale căror lucrări fuseseră utilizate fără acord. Astfel, soluții deschise și colaborative precum Wikidata Embedding pot oferi o alternativă sustenabilă și transparentă.

Philippe Saadé, manager al proiectului AI din cadrul Wikidata, a subliniat că inițiativa nu este controlată de marile laboratoare sau giganți tehnologici. „Acest proiect demonstrează că o inteligență artificială puternică poate fi construită deschis, colaborativ și pentru binele tuturor”, a declarat acesta.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...