Google neagă că AI-ul introdus în motorul de căutare reduce traficul către site-uri

Google a răspuns oficial acuzațiilor tot mai frecvente din industrie potrivit cărora introducerea inteligenței artificiale generative în motorul său de căutare ar fi dus la scăderea traficului organic către site-urile web. Compania americană susține că, dimpotrivă, traficul global a rămas stabil în comparație cu anul trecut, iar AI-ul nu este responsabil pentru eventualele pierderi înregistrate de anumite publicații sau platforme.

Studiile arată o scădere vizibilă a clickurilor

Mai multe organizații de presă și instituții de cercetare, inclusiv Pew Research, au publicat recent date care sugerează că utilizatorii dau din ce în ce mai rar click pe linkurile oferite de Google Search, preferând răspunsurile directe generate de AI-ul integrat în rezultatele căutării.

Fenomenul a fost observat în special după lansarea noii interfețe Search Generative Experience (SGE), prin care Google afișează răspunsuri sintetizate de AI chiar în partea de sus a paginii. Numeroase site-uri americane, mai ales din zona editorială, au raportat scăderi dramatice ale traficului organic – în unele cazuri de ordinul zecilor de procente.

Google contrazice datele și dă vina pe conținut

Într-o postare pe blogul oficial, Liz Reid, vicepreședinte Google responsabil cu motorul de căutare, a declarat că „traficul trimis către site-uri prin Search este stabil în ansamblu față de anul trecut”. Reid a admis că există fluctuații, dar le-a pus pe seama schimbărilor în tipul de conținut căutat de utilizatori.

Mai exact, Google afirmă că site-urile care oferă forumuri, clipuri video, podcasturi sau „voci autentice” – conținut greu de sintetizat de AI – se bucură în prezent de o creștere a traficului. În același timp, alte site-uri care oferă informații generice sau slab diferențiate ar fi mai afectate.

Gigantul american respinge ideea că ar prelua conținut de la aceste site-uri pentru a genera răspunsuri AI, fără a le mai oferi clickuri în schimb. Totodată, compania susține că intenționează să continue testele pe SGE și că va ajusta funcționalitatea în funcție de feedbackul primit de la editori și utilizatori.