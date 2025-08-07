Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 09:36
de Mihai Liviu

Google neagă că AI-ul introdus în motorul de căutare reduce traficul către site-uri

Tehnologie, Știință & Digital
Google neagă că AI-ul introdus în motorul de căutare reduce traficul către site-uri
Google susține că AI-ul din căutări nu afectează traficul organic.

Google a răspuns oficial acuzațiilor tot mai frecvente din industrie potrivit cărora introducerea inteligenței artificiale generative în motorul său de căutare ar fi dus la scăderea traficului organic către site-urile web. Compania americană susține că, dimpotrivă, traficul global a rămas stabil în comparație cu anul trecut, iar AI-ul nu este responsabil pentru eventualele pierderi înregistrate de anumite publicații sau platforme.

Studiile arată o scădere vizibilă a clickurilor

Mai multe organizații de presă și instituții de cercetare, inclusiv Pew Research, au publicat recent date care sugerează că utilizatorii dau din ce în ce mai rar click pe linkurile oferite de Google Search, preferând răspunsurile directe generate de AI-ul integrat în rezultatele căutării.

Fenomenul a fost observat în special după lansarea noii interfețe Search Generative Experience (SGE), prin care Google afișează răspunsuri sintetizate de AI chiar în partea de sus a paginii. Numeroase site-uri americane, mai ales din zona editorială, au raportat scăderi dramatice ale traficului organic – în unele cazuri de ordinul zecilor de procente.

Vezi și: Google îți organizează mai eficient căutările. Cum îndepărtează haosul din viața ta

Google contrazice datele și dă vina pe conținut

Într-o postare pe blogul oficial, Liz Reid, vicepreședinte Google responsabil cu motorul de căutare, a declarat că „traficul trimis către site-uri prin Search este stabil în ansamblu față de anul trecut”. Reid a admis că există fluctuații, dar le-a pus pe seama schimbărilor în tipul de conținut căutat de utilizatori.

Mai exact, Google afirmă că site-urile care oferă forumuri, clipuri video, podcasturi sau „voci autentice” – conținut greu de sintetizat de AI – se bucură în prezent de o creștere a traficului. În același timp, alte site-uri care oferă informații generice sau slab diferențiate ar fi mai afectate.

Gigantul american respinge ideea că ar prelua conținut de la aceste site-uri pentru a genera răspunsuri AI, fără a le mai oferi clickuri în schimb. Totodată, compania susține că intenționează să continue testele pe SGE și că va ajusta funcționalitatea în funcție de feedbackul primit de la editori și utilizatori.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Elon Musk anunță un nou model Full Self-Driving, în plin scandal privind autopilotul Tesla
Elon Musk anunță un nou model Full Self-Driving, în plin scandal privind autopilotul Tesla
Românul care revoluționează medicina la Stanford: cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Românul care revoluționează medicina la Stanford: cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Cele mai bune setări de controller pentru jocul video Battlefield 6 Beta în 2025. Așa nu mai pierzi timp pe greșeli și te joci corect de la început
Cele mai bune setări de controller pentru jocul video Battlefield 6 Beta în 2025. Așa nu mai pierzi timp pe greșeli și te joci corect de la început
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
OpenAI dă ChatGPT aproape pe degeaba acestor instituții. Ce implică noul parteneriat?
OpenAI dă ChatGPT aproape pe degeaba acestor instituții. Ce implică noul parteneriat?
Disney integrează Hulu în Disney+ și lansează o platformă unificată
Disney integrează Hulu în Disney+ și lansează o platformă unificată
Funeralii Ion Iliescu. Politicienii se adună pentru înmormântare. Nicuşor Dan, aşteptat să aducă omagii fostului preşedinte
Funeralii Ion Iliescu. Politicienii se adună pentru înmormântare. Nicuşor Dan, aşteptat să aducă omagii fostului preşedinte
Wednesday pe Netflix vs. Wednesday din familia Addams originală: ce s-a schimbat și ce s-a păstrat. Sezonul 2, acum pe Netflix
Wednesday pe Netflix vs. Wednesday din familia Addams originală: ce s-a schimbat și ce s-a păstrat. Sezonul 2, acum pe Netflix
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 august 2025. Zodia care ar trebui să fie atentă la cheltuieli excesive, pentru că pot apărea probleme financiare neașteptate
Playtech Știri
Cum alungi cârtițele din grădină pentru totdeauna. Soluții testate de un grădinar cu experiență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei