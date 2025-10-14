Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 07:51
de Iulia Kelt

Veste bună pentru studenții din România: Google le oferă acces gratuit la planul AI Pro

TEHNOLOGIE
Vești bune pentru studenți / Foto: Google

Google lansează în România programul „Gemini pentru studenți”, prin care oferă un an de acces gratuit la planul AI Pro și la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială.

Google anunță o nouă inițiativă educațională destinată tinerilor din România: programul „Gemini pentru studenți”, prin care studenții cu vârsta de peste 18 ani pot beneficia timp de un an de acces gratuit la planul Google AI Pro.

Obiectivul programului este formarea competențelor digitale și promovarea utilizării responsabile a tehnologiilor de inteligență artificială în mediul academic.

Acces la cele mai performante instrumente AI

Planul Google AI Pro le oferă studenților o gamă extinsă de instrumente avansate:

  • Gemini 2.5 Pro, pentru asistență în redactarea de proiecte și analiza conținutului;
  • Deep Research, pentru realizarea de rapoarte bazate pe surse multiple și seturi de date complexe;
  • NotebookLM, util pentru organizarea materialelor de studiu și realizarea de rezumate sau podcasturi;
  • Veo 3, un instrument care transformă textul și imaginile în clipuri video de până la 8 secunde, cu sunet;
  • Nano Banana, un generator de imagini bazat pe Gemini 2.5;
  • și 2 TB spațiu de stocare pentru Google Photos, Drive și Gmail.

Înscrierile în program sunt deschise până la 9 decembrie 2025 pe site-ul gemini.google/students. Eligibilitatea se verifică prin platforma SheerID, care confirmă statutul de student și apartenența la o instituție de învățământ superior inclusă în program.

Inteligența artificială, un nou instrument educațional

Prin lansarea acestei inițiative, Google își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor digitale și la o integrare responsabilă a AI în procesul de învățare.

Compania subliniază că inteligența artificială nu trebuie privită doar ca un mijloc de a obține răspunsuri rapide, ci ca un instrument de explorare, analiză și învățare aprofundată.

Funcția Guided Learning, integrată în platforma Gemini, oferă studenților suport pas cu pas pentru redactarea eseurilor, pregătirea pentru examene și testarea cunoștințelor prin activități interactive.

În același timp, Nano Banana permite generarea și editarea creativă a imaginilor, iar Veo 3 transformă conceptele textuale în videoclipuri cinematografice. Astfel, tehnologia devine o unealtă de exprimare și învățare vizuală.

Suport și pentru profesori și universități

Pe lângă programul destinat studenților, Google a extins și soluțiile pentru mediul educațional prin Gemini for Education și integrarea gratuită a Gemini în Google Classroom, disponibilă pentru toate versiunile Google Workspace for Education.

Pachetul include peste 30 de funcționalități noi pentru organizarea activităților, gestionarea temelor și crearea de materiale educaționale.

Prin aceste inițiative, Google consolidează parteneriatul dintre educație și tehnologie, oferind studenților și profesorilor din România acces la cele mai avansate soluții AI și sprijinind, în același timp, formarea unei noi generații digitale, pregătite pentru provocările economiei bazate pe cunoaștere.

