Google, dată în judecată pentru „furt de conținut” și folosirea acestuia în rezumatele AI, de către proprietarul Rolling Stone și Billboard

Știi când cauți pe Google un cântăreț sau orice subiect și, mai nou, primești totul „mură-n gură”? Un rezumat amplu, aproape ca un articol, direct în rezultatele de căutare, fără să mai dai click pe linkurile cunoscute. Ei bine, acel conținut a fost cândva documentat, scris și publicat online de o echipă de jurnaliști. Iar acum proprietarul revistelor Rolling Stone și Billboard spune că munca lor este „aspirată” de Google în acele rezumate generate de inteligență artificială, fără acord și fără trafic trimis înapoi spre site-uri. De aici și procesul intentat colosului tehnologic.

Ce este ai overviews și de ce contează

AI Overviews este noua funcție prin care Google afișează, în partea de sus a paginii de rezultate, un sumar generat de sistemele sale AI pe baza unor surse multiple. Practic, în loc să vezi mai întâi linkurile către publicații, primești o sinteză care răspunde direct întrebării tale. Pentru utilizator, e comod. Pentru publisheri, însă, apare o problemă: rezumatul „consumă” intenția de click, iar site-urile de presă pierd vizitatori.

Penske Media – compania familiei lui Jay Penske, care deține Rolling Stone, Billboard și Variety – susține în plângerea depusă la o instanță federală din Washington, DC, că Google folosește conținutul editorial pentru aceste rezumate fără consimțământ. Mai mult, publisherul afirmă că Google condiționează includerea site-urilor în căutare de posibilitatea de a reutiliza textele în AI Overviews, ceea ce ar lăsa presa fără pârghii reale de negociere, notează CNN.

Ce susține penske media și ce răspunde google

În plângere, Penske arată că aproximativ o cincime din căutările care ajung la proprietățile sale media afișează deja AI Overviews, procent care ar urma să crească. Consecința directă ar fi scăderea traficului și a veniturilor din publicitate și afiliere (compania indică un declin de peste o treime față de vârf, până la finalul lui 2024). Ideea centrală: fără trafic, modelele de business bazate pe reclame și abonamente sunt subminate.

Poziția Google este tranșantă: compania spune că rezumatele AI îmbunătățesc experiența utilizatorilor și, în medie, trimit trafic către o varietate mai mare de site-uri. Reprezentanții au anunțat că vor „apăra în instanță” această funcționalitate, pe care o consideră benefică și conformă normelor. În plus, un succes recent al Google într-un dosar antitrust – care a evitat vânzarea forțată a browserului Chrome – a întărit poziția juridică a companiei pe frontul concurenței.

Prima fisură mare în relația google–presă

Procesul Penske marchează prima acțiune majoră a unui publisher american împotriva AI Overviews. Nu este însă singura nemulțumire din piață: alte organizații media au reclamat că noile rezumate „sifonează” trafic. Chegg, din zona de educație online, a deschis și ea un proces separat, acuzând că overviews erodează cererea pentru conținut original și capacitatea editorilor de a concura.

Pe fundal, peisajul se fragmentează: unele companii AI încheie acorduri de licențiere cu publicații (News Corp, Financial Times, The Atlantic), în timp ce Google a avansat mai lent pe această direcție. Alianțe media precum News/Media Alliance cer opțiuni clare de opt-out din AI Overviews sau, cel puțin, mecanisme transparente de compensare.

Miza juridică: drepturi de autor, concurență și „fair use”

Cazul va atinge trei teme sensibile. Prima: drepturile de autor și dacă un rezumat generat de AI, alimentat de articole jurnalistice, intră sau nu sub umbrela „fair use” (utilizare echitabilă) în contextul căutării. A doua: dacă dominația Google în căutare îi permite să impună condiții publisherilor (problemă de concurență). A treia: efectul economic – în ce măsură afișarea unui răspuns complet reduce semnificativ traficul organic către site-uri și, implicit, veniturile.

Instanța ar putea decide de la respingerea pretențiilor până la impunerea unor remedii: transparență sporită, acorduri de licențiere, butoane de citare vizibilă a surselor, ori chiar posibilitatea ca publisherii să excludă anumite pagini din rezumate fără a pierde indexarea în căutare. Oricare ar fi soluția, impactul va depăși de departe părțile din dosar.

Ce înseamnă pentru cititori și pentru industrie

Pentru public, AI Overviews este o funcție comodă, mai ales în căutările de tip „fapt rapid” sau sinteză. Dar confortul vine cu un cost: risc de uniformizare a informației și dependență de modul în care algoritmii aleg, combină și prezintă sursele. Pentru redacții, provocarea este dublă: apărarea valorii muncii editoriale și adaptarea la un web unde răspunsul „live” din motorul de căutare devine produsul principal.

Pe termen scurt, publisherii vor căuta fie să negocieze licențe, fie să-și optimizeze strategiile pentru a capta audiențe direct (newslettere, aplicații, comunități). Pe termen lung, industriile media și tech vor trebui să definească un echilibru între utilitatea rezumatelor AI și sustenabilitatea economică a jurnalismului care alimentează, de fapt, acele rezumate.