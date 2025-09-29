Ultima ora
29 sept. 2025 | 19:24
de Mihai Liviu

După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
După un deceniu, Google trece la „G”-ul în degrade pe toate produsele. (Foto: Playtech)

Google anunță o actualizare majoră a identității vizuale: „G”-ul multicolor devine gradient și va fi afișat treptat în toate produsele companiei. Este cea mai mare schimbare de logo din ultimul deceniu. Noul semn grafic combină roșul, galbenul, verdele și albastrul într-o trecere fluidă de culori, mai luminoase decât varianta plată introdusă în 2015. Potrivit companiei, opțiunea estetică urmărește să reflecte „evoluția în era AI” și să alinieze identitatea de brand cu designul deja folosit pentru familia Gemini.

Ce se schimbă concret

În locul „G”-ului segmentat cromatic, utilizatorii vor vedea un „G” cu efect de degrade (gradient), în care culorile se amestecă subtil. Diferența este vizibilă mai ales pe fundaluri închise și în pictogramele mici, unde tranzițiile de culoare ajută la lizibilitate și la coerența vizuală între aplicații. Pe lângă sigla principală, Google ajustează și alte elemente de brand: iconografia pentru Google Home a fost deja adusă în aceeași direcție, iar în lunile următoare noul stil va apărea în Gmail, Drive, Meet, Calendar, precum și în aplicațiile Google pentru Android și iOS.

Schimbarea nu este doar una „de logo”, ci una de sistem, scriu cei de la The Verge. În interfețe, compania își propune să uniformizeze modul în care culorile identitare apar în butoane, avataruri, insigne și ecrane de start, pentru a crea un fir vizual comun între produse. Practic, utilizatorii ar trebui să recunoască „imediat” apartenența la ecosistemul Google, indiferent de ecran.

De ce acum și de ce un gradient

După un deceniu, în care minimalismul plat (flat design) a dominat, Google adoptă o estetică pe care o folosește deja în brandingul AI: nuanțe luminoase, continuități și amestecuri cromatice care trimit la ideea de „flux” și „inteligență compozițională”. Gradientul devine astfel o metaforă vizuală pentru produse care combină date, modele și servicii. În același timp, tratamentul coloristic mai intens promite o mai bună vizibilitate pe ecrane de înaltă rezoluție, în mod întunecat și la dimensiuni foarte mici — toate scenarii tot mai frecvente.

Din perspectivă de design de sistem, un gradient bine controlat le permite designerilor să creeze familii de pictograme și fundaluri dinamice fără a pierde coeziunea. Este motivul pentru care, în ultimii ani, și alte companii mari au revenit la volumetrii fine sau la treceri subtile de culoare, după perioada strict „flat”.

Vechiul logo Google si noul logo Google

Vechiul logo Google (stânga) vs. noul logo (dreapta). (Sursă: Google)

Când îl vei vedea pe toate aplicațiile

Noul „G” gradient a apărut deja sporadic în aplicațiile mobile Google, ca parte a unor teste desfășurate din primăvară. Compania anunță însă o lansare mai largă „în lunile următoare”. Utilizatorii îl vor întâlni mai întâi în actualizări ale aplicațiilor de bază și în ecranele de autentificare, apoi în suitele de productivitate și pe web. Pe parcursul tranziției, pictogramele vechi și cele noi vor coexista — un fenomen obișnuit în rebranduri la scară globală —, însă obiectivul este un ecosistem vizual unitar până la finalul ciclului de rollout.

Ce înseamnă pentru brand și pentru utilizatori

Pentru brand, schimbarea marchează sincronizarea identității Google cu direcția strategică a companiei: AI peste tot, de la căutare la productivitate. Pentru utilizatori, efectele sunt în primul rând vizuale și subtile: pictograme reîmprospătate, culori mai vii, elemente grafice mai coerente între aplicații. Funcțional, aplicațiile rămân aceleași; actualizarea vizează percepția și consistența experienței, nu comportamentul produselor.

Pe scurt, după zece ani de stabilitate, Google își „topește” culorile într-un nou „G” gradient și își rescrie liniile designului de ecosistem pentru era AI. În curând, noua siglă va deveni norma — de la telefon și desktop, până la iconițele seturilor de productivitate pe care le folosim zilnic.

