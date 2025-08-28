Google lansează „Nano Banana”, inteligența artificială care editează fotografii „ca în Photoshop”, direct din text

Google a prezentat un nou model din familia Gemini care promite să simplifice radical editarea foto: „Nano Banana”, numele de cod al lui Gemini 2.5 Flash Image. Spre deosebire de multe instrumente AI care reconstruiesc imaginea de la zero pentru orice modificare, Nano Banana intervine direct pe fotografia încărcată și menține structura ei inițială. Practic, utilizatorii pot cere în limbaj natural schimbări precum „schimbă cerul în apus”, „elimină persoana din stânga” sau „fă rochia albastră”, iar modelul aplică editarea fără a resintetiza tot cadrul.

În acest moment, modelul este disponibil gratuit atât pentru utilizatorii cu abonament Gemini, cât și pentru cei din versiunea gratuită. Se poate accesa din browser (selectând opțiunea „Imagine” înainte de încărcare) și din aplicația de mobil, iar pentru cei tehnici există și Gemini AI Studio, care adună instrumentele avansate și unele funcții în plus. Scopul declarat: editări rapide, consistente și ușor de reprodus de la o versiune la alta, fără cunoștințe de editare profesională, scrie Google pe blogul său.

ce este nano banana și cum funcționează

„Nano Banana” este numele de cod pentru Gemini 2.5 Flash Image, un model orientat pe editare foto prin limbaj natural. În loc să recreeze fotografia de la zero când îi ceri să adauge sau să elimine un element, acesta modifică doar zonele țintite, păstrând compoziția, lumina și detaliile care nu au legătură cu cererea. Rezultatul: mai puține artefacte și o mai bună „consistență” între iterații, adică imaginile rămân recognoscibile și comparabile când ceri modificări succesive.

Modelul poate, de asemenea, să combine două fotografii într-una singură (de pildă, să unească subiectul dintr-o imagine cu un element din alta) sau să creeze imagini noi „inspirate” dintr-o fotografie reală (de exemplu, o rochie în culorile unei aripi de fluture). Fără selecții sau măști complicate: un prompt bine scris este suficient pentru a obține un rezultat utilizabil.

ce poate face în practică

Pentru uz personal, Nano Banana acoperă majoritatea cerințelor de bază: retușuri rapide, eliminarea obiectelor nedorite, schimbări de culori, extinderea cadrului, înlocuirea cerului, uniformizarea tonurilor sau ajustări subtile ale fețelor (acolo unde politica modelului permite). Pentru branduri și creatori, promisiunea este „consistența”: poți genera serii de vizualuri cu aceleași reguli de culoare, lumină și stil, fără să reiei tot fluxul de la zero.

În e-commerce, asta se traduce în schimbarea fundalurilor, armonizarea luminii între produse sau adaptarea rapidă a imaginilor la diferite campanii. Pentru social media, avantajul este viteza: texte scurte de tip „fă fundalul alb, evidențiază produsul și adaugă o umbră discretă” pot produce rezultate repetabile, fără a apela la un editor complex.

limite, siguranță și bune practici

La fel ca alte sisteme de editare AI, Nano Banana are limite și garduri de protecție. De exemplu, nu permite modificarea fotografiilor cu persoane celebre—o măsură menită să reducă riscul de deepfake. Din considerente de siguranță, modelul poate refuza anumite cereri sensibile sau poate cere formulări mai exacte. În plus, ca orice model generativ, poate „halucina” ocazional: uneori nu respectă fidel instrucțiunea sau interpretează creativ cererea.

Pentru cele mai bune rezultate, recomandarea este să scrii prompturi clare și secvențiale („elimină X”, „apoi schimbă culoarea Y”, „păstrează textura materialului”), să eviți instrucțiunile contradictorii și, dacă este nevoie, să revii cu clarificări („nu modifica fundalul”, „lasă logo-ul intact”). Observație practică: instrucțiunile în engleză tind să fie mai bine înțelese în prezent, însă modelul procesează și alte limbi.

cum îl accesezi și workflow recomandat

Din browser sau aplicația mobilă Gemini, selectezi „Imagine”, încarci fotografia și tastezi cererea în limbaj natural. Dacă ești dezvoltator sau lucrezi în echipe de conținut, poți folosi Gemini AI Studio pentru prototipuri, pentru a standardiza prompturile și pentru a documenta seturi de reguli stilistice pe care le reutilizezi ulterior. Un flux util: (1) încărcare foto de bază, (2) prompt de „curățare” (eliminare distrageri), (3) prompt de stil (culori, lumină), (4) prompt de livrare (raport de aspect, margini, export).

Nu în ultimul rând, ai grijă la respectarea drepturilor de autor și la consimțământul persoanelor din imagini. Chiar dacă tehnologia simplifică editarea, responsabilitatea legală și etică rămâne la utilizator: păstrează originale, notează modificările esențiale și evită orice utilizare înșelătoare.

ce urmează

Faptul că Nano Banana intervine direct pe imagine, fără reconstrucție totală, marchează un pas important către editarea „conversatională” profesionistă. Pe măsură ce modelul se maturizează, ne putem aștepta la mai mult control fin (de exemplu, țintirea precisă a zonelor fără selecții manuale), la un mai bun suport multilingv și la integrare mai strânsă cu fluxuri de lucru din design, foto și marketing. Pentru utilizatorul obișnuit, mesajul e simplu: „dacă știi să explici ce vrei, poți edita ca în Photoshop—fără să știi Photoshop”.