Un nou cutremur într-o zonă neobişnuită din România. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri

A fost din nou cutremur în România! Sâmbătă, un seism de suprafață a avut loc într-o zonă neobișnuită pentru astfel de fenomene naturale!

A fost cutremur în România

Așadar, un cutremur de 3 pe Richer a avut loc sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş – Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Piteşti, 84 kilometri sud de Mediaş, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

Până în prezent, în luna octombrie au fost înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.