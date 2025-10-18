Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 17:34
de Filon Stan

Un nou cutremur într-o zonă neobişnuită din România. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri

Social
Un nou cutremur într-o zonă neobişnuită din România. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri
A fost cutremur in Romania

A fost din nou cutremur în România! Sâmbătă, un seism de suprafață a avut loc într-o zonă neobișnuită pentru astfel de fenomene naturale!

A fost cutremur în România

Așadar, un cutremur de 3 pe Richer a avut loc sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş – Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Piteşti, 84 kilometri sud de Mediaş, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

Vezi și:
Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov
Cutremur cu magnitudinea 8,8 în Kamceatka, Rusia, miercuri dimineață. Autoritățile au ordonat evacuări în mai multe zone

Până în prezent, în luna octombrie au fost înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Moment emoționant în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături
Moment emoționant în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat
Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat
Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN
Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...