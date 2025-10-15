Cutremur puternic în România. Seismul a avut loc într-o zonă neobişnuită

Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025
de Diana Dumitrache

Un nou cutremur a avut loc în România (Foto: Profimedia)

Miercuri dimineață, la ora 7:57, un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter a avut loc în județul Satu Mare, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adâncime de doar 5 kilometri, ceea ce îl face un cutremur de suprafață, resimțit mai intens la nivel local.

Cutremur cu magnitudinea 4

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 22 de kilometri de municipiul Satu Mare, 34 de kilometri de Baia Mare și 55 de kilometri de Zalău. Deși nu s-au raportat pagube materiale sau victime, cutremurul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor, deoarece zona nu este cunoscută pentru activitate seismică semnificativă.

Specialiștii menționează că astfel de fenomene sunt extrem de rare în nord-vestul României, regiunea fiind considerată una dintre cele mai stabile din punct de vedere tectonic. Cele mai active zone seismice ale țării rămân Vrancea, Banatul și Dobrogea.

Cutremurul din Satu Mare servește drept reamintire a faptului că mișcările tectonice pot apărea oriunde, subliniind importanța măsurilor de prevenție și a informării corecte a populației în fața unor evenimente neprevăzute.

Seism în zona seismică Vrancea

Un alt cutremur a fost înregistrat duminică seara, 12 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la ora 20:48:22, având o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter și o adâncime de 121,6 kilometri.

Cutremurul s-a produs în zona Vrancea – Buzău și a fost resimțit ușor în mai multe localități din centrul și sud-estul României, în special în județele Buzău, Vrancea și Brașov. Epicentrul a fost localizat la 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 68 km est de Brașov și 71 km nord-est de Ploiești.

Specialiștii explică faptul că seismele din zona Vrancea, produse la adâncimi mai mari de 100 de kilometri, sunt caracteristice regiunii și, deși pot fi percepute pe arii întinse, rareori cauzează distrugeri. Locuitorii din mai multe județe au declarat că au simțit ușoare mișcări ale solului, însă autoritățile nu au raportat pagube materiale sau victime în urma evenimentului.

