Australia vrea să taxeze gazul exportat după modelul Norvegiei: miza de 43 de miliarde de euro și lecția pentru Europa

De ce Australia se uită la Norvegia și Qatar

Comparația cu Norvegia este inevitabilă. Norvegia taxează semnificativ sectorul petrolului și gazelor, iar banii sunt direcționați către celebrul fond suveran, cel mai mare din lume. Practic, resursele naturale finite sunt transformate într-o avere publică pe termen lung, nu doar în profituri private pentru companiile extractive. Qatar, un alt mare exportator de gaz, colectează de asemenea sume mult mai mari pentru buget decât Australia, deși exportă mai puțin gaz.

În Australia, sistemul numit Petroleum Resources Rent Tax a fost gândit ca o taxă pe profiturile generate de resurse petroliere. În practică, criticii spun că marile companii au găsit modalități prin care să reducă semnificativ contribuțiile. Chiar dacă profiturile și valoarea exporturilor au crescut, sumele colectate prin această taxă au rămas modeste sau chiar au scăzut în anumite perioade.

Potrivit datelor citate în campanie, Australia ar încasa în jur de 2 miliarde de dolari pe an prin actualul mecanism, în timp ce exporturile de gaz se apropie de 50 de miliarde de dolari. De aici vine frustrarea publică: resursele aparțin țării, dar beneficiile par să ajungă disproporționat la companii, inclusiv la giganți străini, nu la cetățeni.

Propunerea discutată acum este o taxă de 25% pe exporturile de gaz. Ideea a fost împinsă în spațiul public de Australian Council of Trade Unions, cea mai mare coaliție sindicală din țară, și a fost susținută apoi de economiști, activiști, parlamentari independenți și organizații precum Australia Institute.

Mișcarea care a pornit din social media și a ajuns în Senat

Un rol vizibil în această campanie îl are Konrad Benjamin, fost profesor de economie și creator al canalului Punter’s Politics. Prin clipuri virale pe YouTube și TikTok, acesta a explicat publicului larg cum companiile de petrol și gaze ajung să plătească taxe foarte mici în Australia, în timp ce oamenii obișnuiți, inclusiv profesorii, contribuie proporțional mai mult.

Campania a folosit și gesturi de impact mediatic: panouri publicitare cu ratele de taxare ale companiilor, stickere și chiar bere oferită gratuit pentru a sublinia ideea că australienii plătesc mai mult prin taxele pe bere decât unele companii străine prin taxele pe resurse petroliere. Poate părea activism de internet, dar efectul a fost suficient de puternic încât subiectul să fie preluat de presa mare și să ajungă la audieri în Senatul australian.

Benjamin a depus mărturie alături de Richard Denniss, co-CEO al Australia Institute, organizație care susține de ani buni reformarea taxării gazului. Institutul estimează că Australia pierde aproximativ 350 de milioane de dolari pe săptămână prin actualul sistem, bani care ar putea fi folosiți pentru servicii publice precum îngrijire dentară gratuită, educație vocațională, servicii pentru copii sau sprijin pentru persoane cu dizabilități.