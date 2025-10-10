Trafic blocat pe A1, sensul Bucureşti – Piteşti. Un grav accident a avut loc în dreptul localităţii Palanca

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 16:00, pe Autostrada A1 București – Pitești, în apropierea localității Palanca, județul Giurgiu. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, în eveniment au fost implicate cinci autoturisme și un TIR.

Trafic blocat pe A1

În urma coliziunii, două persoane au fost rănite, acestea primind îngrijiri medicale la fața locului. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă victimele vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Din cauza accidentului, traficul este complet blocat pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 39+800, iar coloanele de mașini se întind pe mai mulți kilometri. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să urmeze indicațiile echipajelor de poliție aflate la fața locului.

Reprezentanții Poliției estimează că circulația ar putea fi reluată după ora 17:00, odată cu finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.

În prezent, polițiștii desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului și circumstanțele în care a avut loc impactul.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE