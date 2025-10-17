Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în Filipine. Este al treilea seism major din ultimele șapte zile

Sudul Filipinelor a fost zguduit vineri, 17 octombrie, de un cutremur de magnitudinea 6,1, la doar o săptămână după două seisme puternice care au provocat moartea a opt persoane. Autoritățile nu au raportat pagube materiale semnificative, iar echipele de salvare rămân în alertă. Seismul s-a produs aproape de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte, la o adâncime de 69 de kilometri.

Unde și când s-a produs seismul

Cutremurul de vineri a lovit sudul Filipinelor, la aproximativ 100 de metri de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut magnitudinea de 6,1 și s-a produs la o adâncime de 69 de kilometri.

”Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă”, a declarat pentru AFP salvatorul Ralph Cadalena.

Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale. Echipajele de salvare continuă să monitorizeze zona, ținând cont de istoricul seismelor recente care au lovit arhipelagul.

A magnitude 6.2 earthquake struck General Luna, Surigao del Norte, Philippines, this morning. pic.twitter.com/9ZEvgwd9G5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 17, 2025

Ce seisme au avut loc în ultimele zile și care a fost impactul lor

Acest cutremur survine la o săptămână după două seisme puternice în partea de est a insulei Mindanao, cu magnitudinile de 7,4 și 6,7, în urma cărora opt persoane și-au pierdut viața.

În plus, un cutremur major de 6,9 grade a lovit insula Cebu la sfârșitul lunii septembrie, provocând moartea a 75 de persoane și distrugând aproximativ 72.000 de locuințe.

Aceste evenimente subliniază vulnerabilitatea Filipinelor la activitatea seismică, mai ales că țara se află pe ”Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cunoscută pentru activitate seismică și vulcanică intensă, ce se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului și Asia de Sud-Est.

De ce Filipinele sunt atât de expuse cutremurelor

Arhipelagul filipinez se află într-o regiune tectonic activă, cu numeroase plăci care se intersectează, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor.

”Cercul de Foc” al Pacificului este una dintre cele mai instabile zone din lume, iar locuitorii trebuie să fie pregătiți constant pentru astfel de evenimente naturale.

Specialiștii avertizează că, deși seismul de vineri nu a provocat victime, riscul unor cutremure majore rămâne ridicat, mai ales în regiunile populate dens sau cu infrastructură vulnerabilă.

Autoritățile continuă să monitorizeze constant activitatea seismică și să emită alerte preventive pentru a proteja cât mai eficient comunitățile cele mai vulnerabile și expuse riscului.