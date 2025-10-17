Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 08:55
de Badea Violeta

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în Filipine. Este al treilea seism major din ultimele șapte zile

ȘTIRI EXTERNE
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în Filipine. Este al treilea seism major din ultimele șapte zile
Un nou cutremur puternic s-a produs in Filipine. Sursa foto: Profimedia

Sudul Filipinelor a fost zguduit vineri, 17 octombrie, de un cutremur de magnitudinea 6,1, la doar o săptămână după două seisme puternice care au provocat moartea a opt persoane. Autoritățile nu au raportat pagube materiale semnificative, iar echipele de salvare rămân în alertă. Seismul s-a produs aproape de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte, la o adâncime de 69 de kilometri.

Unde și când s-a produs seismul

Cutremurul de vineri a lovit sudul Filipinelor, la aproximativ 100 de metri de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut magnitudinea de 6,1 și s-a produs la o adâncime de 69 de kilometri.

”Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă”, a declarat pentru AFP salvatorul Ralph Cadalena.

Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale. Echipajele de salvare continuă să monitorizeze zona, ținând cont de istoricul seismelor recente care au lovit arhipelagul.

Vezi și:
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cutremur de 6,9 grade în centrul Filipinelor. Autoritățile au emis avertizare de tsunami

Ce seisme au avut loc în ultimele zile și care a fost impactul lor

Acest cutremur survine la o săptămână după două seisme puternice în partea de est a insulei Mindanao, cu magnitudinile de 7,4 și 6,7, în urma cărora opt persoane și-au pierdut viața.

În plus, un cutremur major de 6,9 grade a lovit insula Cebu la sfârșitul lunii septembrie, provocând moartea a 75 de persoane și distrugând aproximativ 72.000 de locuințe.

Aceste evenimente subliniază vulnerabilitatea Filipinelor la activitatea seismică, mai ales că țara se află pe ”Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cunoscută pentru activitate seismică și vulcanică intensă, ce se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului și Asia de Sud-Est.

De ce Filipinele sunt atât de expuse cutremurelor

Arhipelagul filipinez se află într-o regiune tectonic activă, cu numeroase plăci care se intersectează, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor.

”Cercul de Foc” al Pacificului este una dintre cele mai instabile zone din lume, iar locuitorii trebuie să fie pregătiți constant pentru astfel de evenimente naturale.

Specialiștii avertizează că, deși seismul de vineri nu a provocat victime, riscul unor cutremure majore rămâne ridicat, mai ales în regiunile populate dens sau cu infrastructură vulnerabilă.

Arhipelagul filipinez se află într-o regiune tectonic activă, cu numeroase plăci care se intersectează, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor.

”Cercul de Foc” al Pacificului este una dintre cele mai instabile zone din lume, iar locuitorii trebuie să fie pregătiți constant pentru astfel de evenimente naturale.

Autoritățile continuă să monitorizeze constant activitatea seismică și să emită alerte preventive pentru a proteja cât mai eficient comunitățile cele mai vulnerabile și expuse riscului.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...