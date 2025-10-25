Un consilier AUR din Boroaia a murit într-un accident teribil. Mașina sa a fost izbită violent de un TIR la Drăgușeni

Tragedie cumplită pe drumul național DN2, în dreptul localității Drăgușeni. Doi bărbați din Boroaia și-au pierdut viața într-un accident provocat de un TIR scăpat de sub control. Printre victime se numără și consilierul local AUR, Vasile Ungureanu, un om respectat în comunitate și apreciat de colegii săi de partid.

Cum s-a produs accidentul mortal de la Drăgușeni

Vineri, 24 octombrie, în jurul orei 14:55, polițiștii de la Biroul Rutier Pașcani au fost sesizați, prin apel 112, despre producerea unui grav accident rutier pe raza localității Cristești, pe DN2 – E85.

Potrivit cercetărilor, un bărbat de 54 de ani din județul Bistrița-Năsăud, aflat la volanul unui autotren cu semiremorcă, care circula din direcția Drăgușeni spre Cristești, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului. TIR-ul s-a răsturnat pe partea carosabilă și a izbit violent un autoturism care circula regulamentar din sens opus.

Mașina era condusă de consilierul local AUR din Boroaia, Vasile Ungureanu, în vârstă de 42 de ani. Impactul a fost devastator, iar cei doi ocupanți ai autoturismului nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

Cine erau victimele tragicului eveniment

Potrivit svnews.ro, Vasile Ungureanu și prietenul său, Toma Vasile, se întorceau de la Iași, unde acesta din urmă urma un tratament oncologic.

Toma Vasile, în vârstă de 39 de ani, suferea de cancer și tocmai făcuse o nouă ședință de citostatice. Cei doi erau apropiați, iar consilierul îl ajuta adesea pe prietenul său cu deplasările la spital.

Pentru comunitatea din Boroaia, pierderea celor doi a fost o lovitură puternică. Vasile Ungureanu era cunoscut ca un om dedicat, implicat în viața publică locală, dar și ca o persoană altruistă și mereu dispusă să ajute.

Ce spun autoritățile și colegii din AUR

În urma testării, șoferul TIR-ului a avut rezultat negativ la alcoolemie. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

Filiala AUR Suceava a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria colegului pierdut:

”AUR Suceava își exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru, Vasile Ungureanu, consilier local în Boroaia, care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi la Drăgușeni. Am pierdut un om bun, dedicat și mereu alături de comunitatea sa, un coleg implicat și un prieten adevărat. Plecarea sa fulgerătoare lasă un gol imens în rândurile noastre și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere lumină veșnică.”

Tragedia de la Drăgușeni a lăsat în urmă durere și neputință, dar și amintirea unui om care și-a dedicat timpul comunității sale și prietenilor aflați la nevoie.

