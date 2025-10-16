Băiatul de 14 ani al femeii ucise pe trecerea de pietoni, în Berceni, nu participă la înmormântare. Stă lipit de sora sa: „Nu vrea să plece din spital”

O tragedie cumplită a lăsat o familie întreagă în doliu și doi copii fără mamă. Elena, o femeie de 35 de ani care se mutase recent în București împreună cu cei doi copii ai săi, și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni din cartierul Apărătorii Patriei, după ce a fost lovită de o mașină condusă de un tânăr de doar 20 de ani. În timp ce rudele își plâng pierderea, băiatul cel mare al Elenei a ales să rămână la spital, alături de sora lui mai mică, care a supraviețuit miraculos accidentului.

Ultimul drum al Elenei, fără fiul ei alături

Joi, trupul neînsuflețit al Elenei este condus pe ultimul drum în orașul Curtea de Argeș, locul unde s-a născut și unde familia ei încă locuiește. În ciuda dorinței bunicilor de a-l avea aproape, băiatul de 14 ani a decis să nu participe la înmormântare. El a ales să rămână în București, lângă sora sa de doar doi ani, internată la spitalul Marie Curie.

„Băiatul nu a vrut să vină aici. A zis că el nu pleacă de lângă sora lui”, a povestit, cu vocea frântă, tatăl Elenei, potrivit RomâniaTV.

Pentru familie, gestul copilului este dovada unei legături profunde dintre cei doi frați, legați acum de durerea aceleiași pierderi.

O viață curmată pe trecerea de pietoni

Accidentul a avut loc luni după-amiază, în cartierul Apărătorii Patriei. Elena traversa strada pe trecerea de pietoni, împingând căruciorul fiicei sale de un an și opt luni, când un tânăr de 20 de ani a lovit-o violent cu mașina. Impactul a fost devastator.

Femeia a fost proiectată în alte două vehicule care circulau din sens opus și nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Căruțul în care se afla fetița a fost aruncat la zeci de metri distanță, dar micuța a scăpat cu viață. A fost transportată de urgență la spital, unde medicii au confirmat că se află în afara oricărui pericol.

Tatăl Elenei cere dreptate: „Doi copii au rămas fără mamă”

În timp ce fiica sa este condusă pe ultimul drum, tatăl Elenei trăiește o durere pe care nu și-ar fi imaginat-o vreodată. Omul spera ca mutarea fiicei sale la București să fie începutul unui nou capitol, nu sfârșitul ei tragic.

„Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. Le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, să fie și el la o școală bună. Dar planurile s-au năruit”, a declarat acesta.

Bărbatul își dorește acum ca legea să facă dreptate pentru fiica sa.

„Cea mai mare dorință a mea este să se facă dreptate pentru acești doi copii care au rămas fără mamă. Nu o mai aduce nimeni înapoi, dar să facă dreptate legea, că au rămas doi copii, unul de 14 ani și unul de un an și opt luni”, a spus el.

Un tată care vrea să le ofere un viitor nepoților

Tatăl Elenei a discutat deja cu ginerele său, sperând ca cei doi copii să rămână la Curtea de Argeș, pentru a putea fi crescuți în sânul familiei.

„Eu nu am posibilitatea să le ofer prea mult, dar am posibilitatea să îi țin la mine. Eu mă duc la muncă să pot să îi întrețin și să meargă la școală. Băiatul nu poate să o vadă pe mama lui moartă. Trebuie să îl duc la un psiholog”, a mai adăugat bărbatul.

Elena, povestește tatăl, își dorise cu ardoare o fetiță și se rugase la biserici pentru a i se împlini dorința. Nașterea micuței fusese cea mai mare bucurie din viața ei, însă fericirea a fost curmată mult prea devreme de un șofer imprudent.

Autorul accidentului, arestat preventiv

Sebastian, tânărul de 20 de ani care a provocat tragedia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cunoscut pe platforma TikTok pentru filmulețele sale în care se lăuda că circulă cu viteză mare, uneori depășind 200 km/h. Potrivit declarațiilor tatălui victimei, tânărul „a fost în live când a lovit-o” și a spus că „nu i-au ținut frânele”, însă pe asfalt nu existau urme de frânare.