Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea

Cartierul Berceni din București a devenit locul unei tragedii care a stârnit durere, revoltă și numeroase întrebări despre responsabilitatea la volan. O mamă și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni, în timp ce își împingea fetița în cărucior, fiind lovită în plin de un tânăr de 20 de ani. Cazul a deschis o dezbatere amplă despre limitele legii și despre modul în care o astfel de tragedie ar putea fi sancționată.

Cum s-a produs accidentul din Berceni

Luni, în plină zi, pe o stradă aglomerată din cartierul Berceni, o femeie traversa grăbită printre mașinile oprite la semafor, împingând căruciorul în care se afla fiica ei de doi ani. Într-o clipă, un autoturism care circula pe banda din stânga a lovit-o violent, aruncând-o la câțiva metri distanță.

Imaginile surprinse de camera de bord a mașinii implicate au arătat momentul exact al impactului — unul devastator, care a lăsat fără cuvinte chiar și pe cei obișnuiți cu știrile dramatice de zi cu zi.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru mamă, care era deja în stop cardiorespirator. Fetița, aruncată odată cu căruciorul, a fost transportată de urgență la Spitalul „Marie Curie”. Acolo, medicii au intervenit rapid, operând-o pentru o fractură de femur. Din fericire, micuța se află acum în afara oricărui pericol.

„Am încercat să evit ceva și nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit mașina”, a declarat tânărul șofer, șocat de cele întâmplate.

Tânărul, prins anterior conducând agresiv

Surse apropiate anchetei au confirmat că nu este prima dată când tânărul a fost surprins conducând periculos. Cu doar câteva luni înainte, i se suspendase permisul pentru 30 de zile, după ce fusese prins circulând cu viteză și manifestând un comportament agresiv în trafic.

Acest detaliu ar putea cântări greu în stabilirea pedepsei finale, deoarece legea prevede circumstanțe agravante în cazul recidivei comportamentului periculos. Totuși, decizia finală depinde de analiza expertizei tehnice și de stabilirea exactă a vitezei și condițiilor în care s-a produs impactul.

Ce spune legea despre uciderea din culpă

Avocatul Adrian Cuculis a explicat în ce condiții șoferul ar putea evita închisoarea.

„El riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani, în ipoteza în care se constată că a fost pur și simplu un accident. Dacă ne uităm puțin pe minimul, minimul cât poate primi, el poate să iasă cu o pedeapsă cu suspendare și nu face o zi de pușcărie.”

Codul penal prevede că uciderea din culpă se sancționează diferit, în funcție de circumstanțe: dacă șoferul a respectat viteza legală, dacă victima a traversat regulamentar și dacă accidentul putea fi evitat. În situațiile în care se demonstrează că incidentul nu putea fi prevenit, instanța poate decide aplicarea unei pedepse cu suspendare.

„Da, să zicem că acest comportament ar putea să aibă de suferit când vine vorba de limitele de pedeapsă, de-asta pedeapsa este între 2 și 7 ani, adică poți să-i dai 2 ani sau minimul special un an”, a adăugat avocatul.

Ancheta va stabili culpa exactă

În mediul online, tragedia a generat reacții puternice. Mulți internauți l-au condamnat pe șofer, în timp ce alții au susținut că femeia ar fi traversat neregulamentar, în fugă. Totuși, avocatul Adrian Cuculis a atras atenția că doar expertiza tehnică și investigația oficială pot determina responsabilitatea fiecărei părți.

„Comentariile sunt multiple, trebuie să vedem care este culpa în producerea accidentului și care erau variantele de evitare. Trebuie să fim corecți și să spunem până la capăt: nu alergi pe trecerea de pietoni, ești atent, dar în același timp și șoferul trebuie să conducă în apropierea trecerii de pietoni cu 30 km/oră. Eu cred că dacă va ieși la expertiză că la 30 km/h tot o omora, atunci nu o să fie vinovat”, a explicat avocatul.

Cazul tragic din Berceni rămâne o lecție dureroasă despre cât de repede o clipă de neatenție, de ambele părți, poate distruge vieți. O mamă nu mai este, o fetiță va crește fără ea, iar un tânăr de 20 de ani își vede viața schimbată radical, fiind acum anchetat pentru ucidere din culpă.