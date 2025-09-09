Pilonul II de pensii sub amenințarea AUR, la fel ca în cazul Dragnea în 2017 – 2018. Avertismentul unui expert pentru români

Discuțiile despre pensiile private revin în prim-plan, iar economistul Iancu Guda avertizează că inițiativa AUR privind Pilonul II nu este o simplă propunere tehnică, ci un atac direct la siguranța financiară a românilor. Propunerea partidului ar face contribuția la Pilonul II opțională, iar lipsa de reacție din partea contribuabililor ar fi interpretată automat ca o renunțare. Guda numește această tactică „fix tertipul lui Dragnea din 2017–2018”, când PSD încerca să submineze sistemul privat de pensii printr-o formulare asemănătoare.

Cum funcționează propunerea și ce riscuri ascunde

Proiectul legislativ al AUR prevede ca fiecare român să decidă explicit dacă vrea să rămână în Pilonul II. În lipsa unei cereri scrise, contribuția ar fi direcționată exclusiv către Pilonul I, adică sistemul public. Problema majoră, atrage atenția Guda, este că aproape 80% dintre contribuabili nu știu unde sunt banii lor sau ce sume au acumulat, din cauza nivelului scăzut de educație financiară.

Astfel, lipsa de acțiune ar fi echivalentă cu o renunțare, iar retragerea masivă a contribuțiilor ar afecta stabilitatea întregului sistem privat. În același timp, cei care ar rămâne fără economii pe termen lung ar depinde exclusiv de Pilonul I, adică de stat. Pentru finanțarea pensiilor viitoare, ar fi nevoie de taxe suplimentare impuse mediului privat, ceea ce ar genera dezechilibre economice și presiune suplimentară pe antreprenori.

Atacul politic și comparația cu 2017

În analiza sa, Guda susține că AUR manipulează tema pensiilor private pentru câștig electoral, la fel cum a făcut PSD în perioada lui Liviu Dragnea. Atunci, guvernul încerca să transforme Pilonul II într-un mecanism opțional, mizând pe lipsa de reacție a românilor. Specialistul atrage atenția că actuala inițiativă nu este o coincidență, ci o strategie repetată, menită să submineze independența financiară a populației.

Economistul subliniază și o altă manipulare: prezentarea plății eșalonate a sumelor acumulate ca pe o tentativă de naționalizare. În realitate, explică el, această practică este standard la nivel internațional. Banii rămași în fonduri continuă să fie investiți și să producă randament, putând chiar să se dubleze în zece ani.

Ce șanse are legea și ce spun reglementările actuale

Chiar dacă Guda consideră inițiativa AUR o amenințare serioasă, el crede că aceasta nu are șanse reale să treacă în Parlament, pentru că partidul nu deține majoritatea. Totuși, avertismentul său este că românii trebuie să fie atenți la modul în care sunt prezentate reformele, pentru a nu repeta scenariile din trecut.

În prezent, legislația adoptată de Guvern prevede că banii din Pilonul II pot fi retrași parțial: 30% într-o tranșă inițială, restul eșalonat pe opt ani. Măsura este menită să protejeze echilibrul financiar și să asigure randamente suplimentare pentru beneficiari. În schimb, AUR ar dori ca românii să aibă posibilitatea retragerii integrale, mizând pe faptul că majoritatea ar cheltui rapid sumele și ar rămâne ulterior fără resurse.