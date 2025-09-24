Un adolescent de 17 ani, audiat după amenințările trimise prin email către școli și instituții publice (surse)

Un nou val de amenințări a vizat școli, grădinițe și spitale din București și din alte județe ale țării, după ce mai multe instituții au primit emailuri care anunțau un posibil atac armat. Potrivit unor surse Digi24, un adolescent de 17 ani este audiat de polițiști în legătură cu aceste mesaje. Autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate, însă primele verificări indică faptul că alertele sunt false.

Un adolescent de 17 ani este audiat în cazul mesajelor de amenințare

Un nou email de amenințare, în care se anunță un atac armat, a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București și din alte județe ale țării. Mesajul anonim a ajuns la sute de adrese ale instituțiilor publice și a conținut, pe lângă textul amenințător, patru fotografii șocante care ilustrau un atac armat petrecut într-o școală din Statele Unite.

„Mesajul a fost expediat de pe aceeași adresă de email folosită și în cazurile anterioare. Poliția continuă verificările”, a declarat Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR, miercuri, la Digi24.

Surse din anchetă au confirmat pentru Digi24 că un băiat de 17 ani este audiat la sediul Poliției Române în legătură cu aceste mesaje. Potrivit acelorași surse, adolescentul ar fi pregătit în detaliu conținutul mailurilor.

În noul mesaj de amenințare erau incluse fraze precum: „Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, sau „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”. Autorul făcea și referiri explicite la împușcarea copiilor și profesorilor.

„Poliția Română a fost sesizată de mai multe unități de învățământ, atât din Capitală, cât și din alte județe, cu privire la aceste mesaje, care de această dată aveau și fotografii atașate. În urma verificărilor realizate împreună cu Serviciul Român de Informații, au reieșit indicii clare că mesajul este unul fals”, a precizat Georgian Drăgan.

Reprezentantul IGPR a subliniat că „analizele efectuate de Poliția Română, SRI și alte instituții competente au demonstrat foarte clar că mesajul este fals”.