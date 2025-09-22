Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025
de Badea Violeta

Școlile și spitalele din București, vizate de o alertă de securitate. Măsuri imediate după primirea unui e-mail amenințător
Luni dimineață, grădinițele, școlile și spitalele din București au intrat sub alertă după ce pe adresele oficiale de e-mail a fost trimis un mesaj de amenințare. Poliția Capitalei a declanșat verificări, iar accesul în unitățile vizate a fost restricționat pentru siguranța copiilor și a personalului. Măsurile au fost luate preventiv, pentru a evita orice incident.

Școlile și spitalele din București, monitorizate după o alertă de securitate

Poliția Capitalei a fost sesizată duminică cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiu și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj.

”Voi provoca un adevărat masacru”, a mai transmis persoana care a trimis e-mailul.

”Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, se mai arată în mesajul respectiv.

După primirea sesizării, polițiștii au început imediat verificările. Din primele date rezultate din verificările preliminare, efectuate în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, e-mailul ar fi fost trimis cel mai probabil din străinătate și ar fi ajuns la aproape 400 de destinatari. În aceste condiții, autoritățile au decis măsuri suplimentare de securitate pentru a proteja elevii, cadrele didactice, pacienții și personalul medical.

Ce măsuri au luat autoritățile

În zona școlilor, grădinițelor și spitalelor au fost desfășurați jandarmi și polițiști, pentru a se asigura că nu vor apărea probleme. Accesul în incinta grădinițelor și școlilor este restricționat, iar părinții au fost informați că cei mici vor fi preluați și predați de către educatoare și îngrijitoare la poarta unității.

Autoritățile au subliniat că măsurile sunt preventive și că prioritatea principală este siguranța copiilor și a personalului. Poliția Capitalei continuă verificările și supravegherea instituțiilor vizate, iar comunicările oficiale vor fi actualizate în funcție de evoluția situației.

În paralel, Serviciul Român de Informații monitorizează sursa mesajului, pentru a stabili dacă este vorba despre o amenințare reală sau un act de alarmare falsă.

Părinții și vizitatorii, rugați să respecte măsurile de securitate

Directorii unităților de învățământ și conducerea spitalelor au colaborat cu autoritățile pentru a gestiona situația fără a crea panică. Părinții și vizitatorii au fost rugați să respecte indicațiile personalului și să nu încerce să pătrundă în clădirile vizate.

Autoritățile recomandă calm, respectarea măsurilor de siguranță și comunicarea imediată a oricăror situații suspecte. În acest context, instituțiile vizate continuă să funcționeze cu restricții de acces și cu supraveghere sporită până la clarificarea situației.

