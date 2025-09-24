Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 09:56
de Badea Violeta

„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale

ACTUALITATE
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
Sute de scoli si spitale au primit un nou email cu continut amenintator

Sute de școli, grădinițe și spitale din București și din țară au primit un nou mesaj anonim de amenințare, care a stârnit alarmă în rândul personalului și al autorităților. Poliția și SRI au intervenit rapid, iar instituțiile au luat măsuri de securitate suplimentare pentru a proteja elevii, cadrele didactice și pacienții.

Detalii despre mesajul de amenințare

Conținutul noului e-mail este unul violent și a provocat îngrijorare: ”Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, ”Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, ”Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”.

Autorul amenință că va împușca copii și profesori și că va comite ”un masacru în școli”. Mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de e-mail folosită pentru amenințările anterioare. Zeci de mesaje similare au fost trimise, inclusiv către unități medicale din județele Prahova, Brașov și Cluj, și școli din județul Mureș.

Vezi și:
Cum arată şcolile modulare în interior? Primăria Sectorului 6 din Bucureşti, despre cum se va face încălzirea la iarnă: „Săli de clasă luminoase”
Românii susțin digitalizarea educației, dar cer soluții clare pentru provocările din școli. Ce arată cele mai recente studii

Cum au reacționat autoritățile

Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a declarat miercuri, la Digi24, că mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare și că ”poliția face verificări în continuare”.

Totodată, el a precizat că ”din analizele efectuate de Poliția Română și de specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și alte instituții cu atribuții în domeniu, a reieșit foarte clar că mesajul este unul fals”. Poliția Română și Serviciul Român de Informații au confirmat că mesajele au fost investigate și că nu există indicii că amenințarea ar fi reală.

În plus, unele e-mailuri conțineau atașamente foto, dar acestea nu au relevat nicio amenințare concretă. Luni, instituțiile primiseră deja mesaje similare, iar autoritățile au monitorizat situația în timp real pentru a preveni orice risc.

Ce măsuri de siguranță și monitorizare au fost luate

Ca măsură de precauție, școlile și spitalele au suplimentat paza, iar personalul este instruit să urmeze procedurile de securitate. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți la Digi24 despre situație și a afirmat că ”au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că situația este atent monitorizată”.

Autoritățile recomandă calm și vigilență. Deși mesajele au fost verificate și catalogate drept false, procedurile preventive rămân în vigoare pentru a asigura protecția tuturor persoanelor aflate în instituțiile vizate. Verificările continuă, iar poliția colaborează cu SRI pentru a identifica sursa acestor e-mailuri și a preveni orice potențial incident.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Un adolescent de 17 ani, audiat după amenințările trimise prin email către școli și instituții publice (surse)
Un adolescent de 17 ani, audiat după amenințările trimise prin email către școli și instituții publice (surse)
Copil de 6 ani, găsit mort în cadă la Timișoara. Polițiștii au descoperit un uscător de păr în priză lângă el
Copil de 6 ani, găsit mort în cadă la Timișoara. Polițiștii au descoperit un uscător de păr în priză lângă el
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
REVIEW Logitech Slim Solar+, o tastatură solară care te ajută să fii productiv, să profiți de AI și să uiți de grija încărcării pentru totdeauna. Cât este de deșteaptă VIDEO
REVIEW Logitech Slim Solar+, o tastatură solară care te ajută să fii productiv, să profiți de AI și să uiți de grija încărcării pentru totdeauna. Cât este de deșteaptă VIDEO
Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri: Joaquinraptor casali, prădătorul uriaș cu „gheare ca foarfecile de gard viu”
Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri: Joaquinraptor casali, prădătorul uriaș cu „gheare ca foarfecile de gard viu”
Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone
Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...