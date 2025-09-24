„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale

Sute de școli, grădinițe și spitale din București și din țară au primit un nou mesaj anonim de amenințare, care a stârnit alarmă în rândul personalului și al autorităților. Poliția și SRI au intervenit rapid, iar instituțiile au luat măsuri de securitate suplimentare pentru a proteja elevii, cadrele didactice și pacienții.

Detalii despre mesajul de amenințare

Conținutul noului e-mail este unul violent și a provocat îngrijorare: ”Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, ”Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, ”Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”.

Autorul amenință că va împușca copii și profesori și că va comite ”un masacru în școli”. Mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de e-mail folosită pentru amenințările anterioare. Zeci de mesaje similare au fost trimise, inclusiv către unități medicale din județele Prahova, Brașov și Cluj, și școli din județul Mureș.

Cum au reacționat autoritățile

Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a declarat miercuri, la Digi24, că mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare și că ”poliția face verificări în continuare”.

Totodată, el a precizat că ”din analizele efectuate de Poliția Română și de specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și alte instituții cu atribuții în domeniu, a reieșit foarte clar că mesajul este unul fals”. Poliția Română și Serviciul Român de Informații au confirmat că mesajele au fost investigate și că nu există indicii că amenințarea ar fi reală.

În plus, unele e-mailuri conțineau atașamente foto, dar acestea nu au relevat nicio amenințare concretă. Luni, instituțiile primiseră deja mesaje similare, iar autoritățile au monitorizat situația în timp real pentru a preveni orice risc.

Ce măsuri de siguranță și monitorizare au fost luate

Ca măsură de precauție, școlile și spitalele au suplimentat paza, iar personalul este instruit să urmeze procedurile de securitate. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți la Digi24 despre situație și a afirmat că ”au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că situația este atent monitorizată”.

Autoritățile recomandă calm și vigilență. Deși mesajele au fost verificate și catalogate drept false, procedurile preventive rămân în vigoare pentru a asigura protecția tuturor persoanelor aflate în instituțiile vizate. Verificările continuă, iar poliția colaborează cu SRI pentru a identifica sursa acestor e-mailuri și a preveni orice potențial incident.