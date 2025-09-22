Ultima ora
De unde ar fi venit mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale. Procurorul general: „România, ținta unui război hibrid”

Cine ar fi trimis mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale (Foto: Profimedia)

Mai multe școli, grădinițe și spitale din București, dar și din județele Mureș, Cluj și Prahova au primit pe adresele oficiale de e-mail mesaje de amenințare. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, mesajul ar fi fost transmis de pe un IP din străinătate.

O persoană care s-a prezentat drept „Angela” a scris în e-mail că va intra în aceste instituții cu o armă și va deschide focul. Cele mai multe dintre mesajele de acest fel au fost primite de unități din sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni dimineață, când mai multe instituții au intrat în alertă. Poliția Capitalei a confirmat situația și a anunțat că desfășoară verificări în colaborare cu Serviciul Român de Informații. Surse citate de aceeași televiziune susțin că mesajul a ajuns la aproape 400 de destinatari.

Și în județul Mureș au fost semnalate astfel de cazuri. IPJ Mureș a precizat într-un comunicat:

„La data de 21 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din judeţ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.”

Polițiștii au transmis că, până la acest moment, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi reală.

România, ținta unui război hibrid

Contextul este unul sensibil, în condițiile în care procurorul general al României, Alex Florența, avertiza recent asupra intensificării atacurilor hibride.

„România a fost și va fi ținta unui război hibrid”, a declarat Florența, subliniind că Rusia atacă hibrid cu scopul de a slăbi statul din interior. Țintele acestor acțiuni ar fi inducerea în eroare a populației, polarizarea și crearea unei stări de tensiune socială.

El a reamintit că, în contextul alegerilor din 2024, România a fost vizată de campanii ample hibride, prin atacuri cibernetice și măsuri de influențare electorală, iar fenomenul continuă să reprezinte o amenințare.

