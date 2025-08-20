George, ciobanul român care a impresionat Italia cu dragostea sa pentru animale. A ajuns şi în presă: „Sunt familia mea acum”

Ultima ora
Viața modernă ne obișnuiește cu povești grăbite, cu oameni mereu prinși în agitația orașelor și a tehnologiei. Însă, din când în când, apar destine care par desprinse dintr-o altă epocă și care ne arată că adevărata liniște se găsește în simplitate. Este și cazul lui George, un cioban român stabilit în Italia, care a impresionat comunitatea locală prin felul în care își trăiește viața și prin dragostea necondiționată pe care o poartă animalelor sale. Povestea lui a fost relatată pe larg de publicația italiană newsbiella.it.

O copilărie în România, o viață între turme și câmpuri

George, cunoscut în Italia sub numele de Giorgio, are 39 de ani și provine dintr-o familie numeroasă, cu unsprezece frați. Își amintește copilăria din România ca pe o perioadă plină de muncă și sacrificii, dar și de legătură strânsă cu natura. Crescut printre câmpuri și animale, el a învățat de mic că viața de păstor înseamnă mai mult decât o simplă ocupație – este un mod de a trăi și de a înțelege lumea.

Această experiență timpurie i-a dat drumul pe care îl urmează și astăzi, iar fiecare pas făcut alături de turma sa îi amintește de anii de acasă.

Vara la munte, iarna în câmpie

În prezent, George muncește ca păstor pe pajiștile de la poalele Muntelui Barone, în localitatea Coggiola din provincia Biella, în regiunea italiană Piemonte. Vara își duce turma pe pășunile montane, iar iarna coboară spre câmpia Biellei, acolo unde își continuă activitatea. Chipul său brăzdat de soare și vânt poartă urmele unei vieți grele, dar ochii lui transmit o liniște aparte, pe care localnicii o remarcă imediat.

Publicația italiană notează că el a reușit să se facă remarcat nu doar prin munca sa, ci mai ales prin modul special în care se raportează la animale.

„Ei sunt familia mea acum”

Ceea ce diferențiază povestea lui George de a altor păstori este relația profundă pe care a construit-o cu animalele sale. Fiecare oaie are un nume, iar câinii care îi veghează turma nu sunt doar ajutoare, ci adevărați parteneri de muncă. Spre deosebire de alți ciobani, el nu folosește baston și nu ridică vocea. Le vorbește blând, ca unor oameni, iar animalele îl ascultă cu încredere deplină.

„Ei sunt familia mea acum”, spune George, mângâind cu afecțiune botul unuia dintre câinii săi. Pentru el, nu e doar o metaforă – este realitatea în care trăiește zi de zi. Locuiește într-o mică baracă de lângă pășune și își împarte zilele și nopțile cu turma sa.

Sacrificii și momente de liniște

Atunci când vremea se înrăutățește și furtunile lovesc muntele, George nu ezită să-și riște propria siguranță pentru a-și aduce animalele în adăpost. Coboară printre stânci și poteci abrupte, știind că liniștea lui depinde de protecția turmei.

În rarele clipe de răgaz, participă la jocuri de cărți alături de localnicii din refugiu, unde râde cu poftă și își regăsește energia. Fericirea lui nu vine din lucruri mari, ci din gesturi simple: sănătatea animalelor, iarba verde de pe pajiști și răsăritul soarelui de fiecare dimineață.

