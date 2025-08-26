Donald Trump amenință cu noi tarife țările care taxează giganții americani din tehnologie

Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 10:21
de Cristian Cojocaru

Tehnologie, Știință & Digital
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou avertisment în direcția țărilor care au introdus sau mențin taxe digitale asupra marilor companii americane de tehnologie. Liderul de la Casa Albă a declarat că, dacă legislațiile respective nu vor fi retrase, SUA vor impune tarife suplimentare asupra exporturilor acestor state și vor introduce restricții la exporturile de tehnologie și cipuri americane.

Mesajul a fost publicat pe rețeaua sa de socializare, unde Trump a subliniat că astfel de măsuri fiscale sunt „discriminatorii” și că vizează în mod direct companii precum Google, Meta, Apple și Amazon, lăsând în același timp o portiță competitorilor din China, notează Reuters.

Europa, vizată direct de avertisment

Cele mai multe dintre țările care aplică taxe digitale se află în Europa, unde legislații precum Digital Services Act au introdus reguli stricte pentru companiile de tehnologie. Administrația Trump acuză însă că aceste reglementări sunt concepute în așa fel încât să lovească firmele americane, care domină piața globală a serviciilor digitale.

Surse citate de Reuters au precizat că Washingtonul analizează chiar posibilitatea de a impune sancțiuni împotriva oficialilor Uniunii Europene sau ai statelor membre responsabile de aplicarea acestor măsuri.

Un conflict comercial de lungă durată

Problema taxelor digitale nu este nouă și a reprezentat un punct de tensiune în relațiile comerciale dintre SUA și Europa în ultimii ani. Franța, de exemplu, a fost printre primele state care au introdus o astfel de taxă, ceea ce a determinat administrațiile americane să amenințe cu tarife de represalii. Canada și alte țări au fost, la rândul lor, vizate de declarații similare.

Trump a ordonat deja, încă din februarie, reluarea unor investigații comerciale care ar putea duce la impunerea de tarife asupra importurilor din țările care taxează serviciile digitale furnizate de companiile americane.

Impactul posibil asupra comerțului global

Dacă amenințările lui Trump se vor materializa, disputa ar putea genera noi tensiuni comerciale între Statele Unite și partenerii lor europeni. Tarifele suplimentare ar afecta exporturile europene pe piața americană, în timp ce restricțiile la tehnologie ar putea influența lanțurile globale de aprovizionare cu cipuri și echipamente IT.

Pentru moment, Apple și OpenAI – companii menționate frecvent în contextul noilor reglementări – nu au oferit un comentariu oficial. Totuși, reacțiile din Europa sunt așteptate în zilele următoare, mai ales în contextul în care digitalizarea și reglementarea marilor platforme online reprezintă teme centrale ale politicilor comunitare.

