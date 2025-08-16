O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță

O turistă a rămas uimită după ce a descoperit un cost neașteptat pe nota de plată a unui restaurant din Ibiza: 12 euro pentru simplul gest de a-și agăța geanta pe un cuier atașat la masă. Fenomenul, tot mai întâlnit în stațiunile turistice, apare pe fondul dificultăților financiare ale multor restaurante care încearcă să facă față scăderii numărului de clienți și să-și acopere cheltuielile, percepând taxe suplimentare pentru servicii care până nu demult erau gratuite.

Taxe neașteptate în restaurantele din Ibiza

Un exemplu recent a stârnit reacții virale pe rețelele de socializare. Laura Cunei, o turistă aflată în vacanță pe insula spaniolă Ibiza, a povestit experiența sa într-un restaurant de sushi.

„Chelnerița ne-a oferit amabil să ne agățăm gențile pe un mic cârlig de la masă”, a scris ea pe platforma X (fostul Twitter). „Am refuzat. Dar pentru că chelnerița a insistat, în cele din urmă i-am dat gențile. Surpriza a venit când am văzut nota de plată.”

Nota arăta clar că pentru cele trei genți au fost percepute câte patru euro fiecare, totalul fiind de 12 euro. Atunci când s-au plâns, personalul restaurantului a sugerat că pot lua cârligul acasă. Abia după un protest mai amplu, turiștii au primit o factură corectată, fără taxa suplimentară.

Această practică evidențiază o tendință mai largă în destinațiile de vacanță populare, unde restaurantele se confruntă cu costuri crescute și încearcă să recupereze bani din servicii care odinioară erau considerate standard, cum ar fi agățarea genților, servirea unui pahar de apă sau oferirea tacâmurilor suplimentare.

Fenomenul se extinde și în alte țări

Nu doar în Spania apar astfel de taxe neașteptate. În Austria, un client a fost surprins când a fost nevoit să plătească un euro pentru o simplă farfurie suplimentară.

„Am împărțit doar o pizza pe două farfurii. Comanda fusese modificată înainte să fie pregătită”, a povestit acesta.

În alte cazuri, sumele percepute pentru servicii adiționale pot fi chiar mai mari: un restaurant de pe malul lacului Wörthersee, din Carintia, a cerut opt euro pentru o farfurie goală suplimentară.

Aceste practici au stârnit discuții aprinse în rândul turiștilor și pe rețelele de socializare. Mulți sunt surprinși de sumele mici, dar insistent adăugate, care pot transforma o cină obișnuită într-o experiență neplăcută. În același timp, patronii susțin că, în contextul în care turiștii sunt mai puțini, astfel de taxe ajută la menținerea afacerii și la acoperirea costurilor suplimentare generate de cheltuielile curente.

Reacții mixte în rândul turiștilor

Unii turiști consideră aceste taxe excesive și simt că afectează experiența de vacanță. Alții înțeleg situația și recunosc că restaurantele trebuie să facă față unor condiții dificile, mai ales în perioadele în care prețurile la energie și aprovizionare au crescut semnificativ. Fenomenul nu este doar o chestiune de bani, ci și de comunicare: mulți clienți nu sunt informați din timp despre costurile adiționale, ceea ce creează surprize neplăcute la final.

Cazul de la Ibiza și situațiile similare din Austria arată că perceperea unor taxe neașteptate devine tot mai frecventă în destinațiile turistice. În timp ce unele restaurante încearcă să se adapteze condițiilor economice dificile, turiștii sunt nevoiți să fie atenți la nota de plată și să se informeze înainte de a accepta orice serviciu adițional. Fenomenul este un semn clar că industria ospitalității evoluează și că ceea ce era cândva gratuit poate fi astăzi tarifat.