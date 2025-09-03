Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025
de Andrei Simion

Trump culege ceea ce a semănat: zvonurile despre sănătatea și moartea sa sunt de neoprit pe internet

Știri Externe
Trump culege ceea ce a semănat: zvonurile despre sănătatea și moartea sa sunt de neoprit pe internet
Donald Trump. (Foto: AFP/Getty)

Rețelele sociale au fost inundate în ultimele zile de afirmații neverificate potrivit cărora Donald Trump ar fi grav bolnav sau chiar mort. Deși președintele american a respins public speculațiile într-o conferință de presă la Casa Albă, valul dezinformării a continuat, alimentat de imagini manipulate și fotografii scoase din context.

Contextul e simplu: atunci când liniștea mediatică se combină cu un apetit uriaș pentru senzațional, zvonurile capătă viață proprie. Iar în acest caz, ele au circulat cu viteze virale, de la etichete alarmiste la „dovezi” vizuale care, la o privire atentă, nu rezistă verificării.

O avalanșă de zvonuri și imagini scoase din context

Pe platforme precum X, Instagram sau Bluesky au apărut postări care prezentau hărți cu presupuse închideri de drumuri în jurul Centrului Medical Militar Walter Reed, sugerând că Trump ar fi fost internat în stare gravă. Niciun anunț oficial privind astfel de restricții nu a confirmat ipoteza, iar zvonurile au rămas fără fundament verificabil.

Au circulat și fotografii cu o ambulanță în fața Casei Albe, vândute drept „proaspete” și prezentate ca semn al unei urgențe medicale. De fapt, imaginea era veche și nu avea legătură cu o problemă de sănătate a președintelui în exercițiu. În același registru, o poză cu steagul coborât în bernă a fost transformată în „dovada” unui deces, deși gestul omagia victimele unui atac armat.

Dezmințirile oficiale nu taie elanul viral

După o „cură” mediatică de aproape o săptămână, Trump, în vârstă de 79 de ani, a ieșit în fața presei și a catalogat drept „fake news” speculațiile despre sănătatea sa. În paralel, pe Truth Social a transmis că „nu s-a simțit niciodată mai bine”. Cu toate acestea, mecanismele de viralizare au continuat să ruleze, iar postările conspirative nu s-au oprit.

O parte din combustibilul acestui incendiu informațional l-au constituit imaginile trucate. O fotografie mărită a feței lui Trump a fost editată digital astfel încât să sugereze o „linie adâncă” deasupra ochiului, interpretată ca semn al unui AVC. În lipsa contextului și a calității originale, astfel de photoshopări devin rapid „probe” pentru publicul predispus să creadă.

„Culegi ceea ce ai semănat”: istoricul dezinformării îl ajunge din urmă

Scurt și la obiect: Trump culege ceea ce a semănat. De-a lungul anilor, el a amplificat sau lansat afirmații nefondate pe teme diverse: de la „birtherism” și acuzații de „fraudă masivă” în 2020, până la declarații de tipul că Ucraina ar fi atacat Rusia sau că el ar fi „oprit șapte războaie”, și multe altele.

Acest istoric a modelat un ecosistem în care afirmațiile spectaculoase sunt tratate ca adevăr „până la proba contrarie”, iar proba contrarie ajunge prea târziu. Într-un mediu polarizat, publicul se împarte în galerii care aplaudă sau huiduie, nu în audiențe care verifică. Iar când inițiatorul strategiilor de „flood the zone” devine ținta lor, efectul bumerang e inevitabil.

Lecția pentru epoca AI și a vitezei

Episodul spune mai mult decât despre un singur lider politic. Arată cum instrumentele de inteligență artificială fac banală manipularea vizuală, cum platformele recompensează senzaționalul în detrimentul contextului și cum dezmințirea oficială rareori egalează, ca amploare, zvonul inițial. În astfel de condiții, „adevărul” are handicap de start.

Răspunsul sănătos rămâne același: comunicare consecventă, transparență instituțională, verificări independente și alfabetizare media. Altfel, fiecare „pauză” de la apariții publice, fiecare fotografie neclară sau fiecare steag coborât în bernă va fi reciclat într-o narațiune paralelă, greu de contracarat odată ce a prins avânt.

