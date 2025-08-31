Unde a fost văzut Donald Trump după ce rețelele sociale au fost inundate de zvonul că ar fi murit. Adevărul despre informația falsă care a circulat intens pe platformele de socializare

Sâmbătă, internetul a fost dominat de un zvon bizar: „Trump a murit”. Mii de utilizatori de pe rețelele sociale au început să distribuie sau să ironizeze informația, fără ca aceasta să fie confirmată oficial. Casa Albă a ales să nu reacționeze imediat, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile. Contextul – o agendă publică goală, câteva zile fără apariții și declarații ambigue ale vicepreședintelui J. D. Vance – a făcut ca mulți să creadă, cel puțin pentru câteva ore, că președintele american s-ar confrunta cu o problemă gravă de sănătate.

De unde a pornit zvonul

Totul a pornit de la un interviu acordat de J. D. Vance publicației USA Today, în care, vorbind despre programul încărcat al lui Donald Trump, a adăugat:

„Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă… Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile.”

Declarația, deși menită să sublinieze stabilitatea echipei prezidențiale, a fost interpretată de unii ca un indiciu că ar exista motive reale de îngrijorare. Absența lui Trump din spațiul public de la mijlocul săptămânii încolo nu a făcut decât să alimenteze scenariile. Site-ul Casei Albe anunța, vineri și sâmbătă, că președintele „nu are evenimente publice programate”.

Situația, deși deloc neobișnuită, a fost interpretată de internauți drept un semn că ar exista ceva ascuns. În paralel, fotografii surprinse recent arătau o echimoză pe mâna lui Trump, ceea ce a dus la noi discuții privind starea sa de sănătate.

Căutări intense pe rețelele de socializare și pe Google

În același timp, zvonul a explodat pe platformele sociale. CNBC a raportat că doar pe X (fosta Twitter) au apărut aproximativ 87.000 de postări cu expresia „Trump is dead”. Pe Google, căutări precum „Este Trump mort?”, „Donald Trump a murit?” sau „Trump dead proof” au urcat rapid în top.

Fenomenul a fost comparat cu situația reginei Elisabeta a II-a, despre care zvonurile de deces au circulat chiar cu o zi înainte ca vestea reală să fie confirmată oficial. Unii utilizatori au încercat să facă haz de situație, sugerând că președintele își petrece finalul lunii august la un „turneu de golf” și că de aceea lipsește din spațiul public.

Adevărul a ieșit la iveală câteva ore mai târziu. Donald Trump a fost fotografiat sâmbătă, după o partidă de golf, zâmbind și salutând simpatizanții, dovadă clară că zvonurile erau complet false. De altfel, în tot acest timp, conturile sale oficiale de social media au continuat să posteze mesaje, deși unii au insistat că acestea ar fi fost programate în avans sau publicate de staff-ul prezidențial.

În realitate, toată povestea s-a dovedit a fi doar un nou exemplu de „fake news” viral, alimentat de combinația dintre o declarație interpretată greșit, o pauză în aparițiile publice și creativitatea rețelelor sociale.