Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 11:52
de Daoud Andra

Unde a fost văzut Donald Trump după ce rețelele sociale au fost inundate de zvonul că ar fi murit. Adevărul despre informația falsă care a circulat intens pe platformele de socializare

Știri Externe
Unde a fost văzut Donald Trump după ce rețelele sociale au fost inundate de zvonul că ar fi murit. Adevărul despre informația falsă care a circulat intens pe platformele de socializare
Donald Trump, președintele SUA (FOTO: Profimedia Images)

Sâmbătă, internetul a fost dominat de un zvon bizar: „Trump a murit”. Mii de utilizatori de pe rețelele sociale au început să distribuie sau să ironizeze informația, fără ca aceasta să fie confirmată oficial. Casa Albă a ales să nu reacționeze imediat, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile. Contextul – o agendă publică goală, câteva zile fără apariții și declarații ambigue ale vicepreședintelui J. D. Vance – a făcut ca mulți să creadă, cel puțin pentru câteva ore, că președintele american s-ar confrunta cu o problemă gravă de sănătate.

De unde a pornit zvonul

Totul a pornit de la un interviu acordat de J. D. Vance publicației USA Today, în care, vorbind despre programul încărcat al lui Donald Trump, a adăugat:

„Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă… Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile.”

Declarația, deși menită să sublinieze stabilitatea echipei prezidențiale, a fost interpretată de unii ca un indiciu că ar exista motive reale de îngrijorare. Absența lui Trump din spațiul public de la mijlocul săptămânii încolo nu a făcut decât să alimenteze scenariile. Site-ul Casei Albe anunța, vineri și sâmbătă, că președintele „nu are evenimente publice programate”.

Vezi și:
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Europa îi spune ‘NU’ lui Trump și își apără dreptul ‘suveran’ de a-și impune propriile reguli digitale

Situația, deși deloc neobișnuită, a fost interpretată de internauți drept un semn că ar exista ceva ascuns. În paralel, fotografii surprinse recent arătau o echimoză pe mâna lui Trump, ceea ce a dus la noi discuții privind starea sa de sănătate.

Căutări intense pe rețelele de socializare și pe Google

În același timp, zvonul a explodat pe platformele sociale. CNBC a raportat că doar pe X (fosta Twitter) au apărut aproximativ 87.000 de postări cu expresia „Trump is dead”. Pe Google, căutări precum „Este Trump mort?”, „Donald Trump a murit?” sau „Trump dead proof” au urcat rapid în top.

Fenomenul a fost comparat cu situația reginei Elisabeta a II-a, despre care zvonurile de deces au circulat chiar cu o zi înainte ca vestea reală să fie confirmată oficial. Unii utilizatori au încercat să facă haz de situație, sugerând că președintele își petrece finalul lunii august la un „turneu de golf” și că de aceea lipsește din spațiul public.

Adevărul a ieșit la iveală câteva ore mai târziu. Donald Trump a fost fotografiat sâmbătă, după o partidă de golf, zâmbind și salutând simpatizanții, dovadă clară că zvonurile erau complet false. De altfel, în tot acest timp, conturile sale oficiale de social media au continuat să posteze mesaje, deși unii au insistat că acestea ar fi fost programate în avans sau publicate de staff-ul prezidențial.

În realitate, toată povestea s-a dovedit a fi doar un nou exemplu de „fake news” viral, alimentat de combinația dintre o declarație interpretată greșit, o pauză în aparițiile publice și creativitatea rețelelor sociale.

Trump, surprins în timp ce pleacă de la terenul de golf (FOTO: Profimedia Images)

ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice, valabil în jumătate de țară. Harta zonelor vizate
Recomandări
Data limită până la care se pot trimite cererile pentru voucherele de energie. Cum pot obține tichetele de 50 de lei persoanele care nu au acces la internet
Data limită până la care se pot trimite cererile pentru voucherele de energie. Cum pot obține tichetele de 50 de lei persoanele care nu au acces la internet
Vitamina banală luată de mulţi zilnic ar putea încetini îmbătrânirea timp de 4 ani, arată un studiu Harvard
Vitamina banală luată de mulţi zilnic ar putea încetini îmbătrânirea timp de 4 ani, arată un studiu Harvard
Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%
Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%
Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”
Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Revista presei
Adevarul
Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cum îți dai seama că gemul de prune e fiert exact cât trebuie – testul linguriței
Playtech Știri
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!