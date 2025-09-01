Donald Trump, primele declaraţii despre zvonul fals legat de moartea sa. Preşedintele american explică ce sunt semnele de pe mâinile sale

Președintele american Donald Trump a reacționat ferm la zvonurile apărute pe rețelele de socializare privind presupusa sa moarte, declarând că se simte „mai bine ca niciodată”.

Donald Trump respinge zvonurile despre moartea sa

Speculațiile au apărut după ce imagini recente au surprins echimoze pe mâna liderului de la Casa Albă și după câteva zile de absență din spațiul public. Situația a fost amplificată și de declarațiile vicepreședintelui J.D. Vance, care a vorbit într-un context diferit despre „tragedii teribile”.

„Sunt convins că președintele Statelor Unite este în formă deplină, că își va duce mandatul la bun sfârșit și că va realiza lucruri importante pentru poporul american. Iar dacă, Doamne ferește, ar apărea o tragedie, pregătirea primită în ultimele 200 de zile m-ar ajuta să fac față”, a afirmat Vance, încercând să calmeze speculațiile.

Donald Trump a ales să răspundă personal pe platforma sa, Truth Social, unde a scris cu litere majuscule:

„NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN TOATĂ VIAȚA MEA”. În același mesaj, el a adăugat ironic: „ÎN PLUS, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”.

Îngrijorările cu privire la sănătatea sa au circulat și în ultimele săptămâni, după ce au fost difuzate imagini în care mâinile sale păreau înnegrite de vânătăi. Casa Albă a respins însă aceste speculații, explicând că urmele sunt cauzate de strângeri de mână repetate și de tratamente obișnuite cu aspirină.

Unde a fost văzut Trump, după zvonurile din presa străină

Președintele american a fost surprins sâmbătă, după o rundă de golf, zâmbind și salutând susținătorii, imagine care a demonstrat clar că zvonurile erau nefondate. În paralel, conturile sale oficiale de pe rețelele sociale au continuat să publice mesaje. Totuși, scepticii au susținut că postările ar fi fost programate în avans sau publicate de echipa prezidențială.

În final, întreaga poveste s-a dovedit a fi doar un nou episod de „fake news” devenit viral, rezultat dintr-un amestec de interpretări greșite, absențe temporare din spațiul public și imaginația nelimitată a mediului online.