Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 10:26
de Iulia Kelt

Donald Trump lansează Truth Search AI pe platforma Truth Social, în parteneriat cu Perplexity
Truth Social face casă bună cu AI-ul / Foto: NewsBytes

Truth Social, rețeaua de socializare a președintelui Donald Trump, testează public o nouă funcție de căutare bazată pe inteligență artificială, dezvoltată împreună cu compania Perplexity.

Serviciul, denumit Truth Search AI, este disponibil în prezent în versiune beta pe browserele desktop, urmând ca în curând să fie lansat și pentru utilizatorii de iOS și Android.

„Suntem încântați să colaborăm cu Truth Social pentru a aduce o tehnologie AI puternică unui public cu întrebări importante”, a declarat Dmitry Shevelenko, director de business la Perplexity, informează Engadget.

Compania este însă cunoscută pentru multiple controverse, inclusiv acuzații de încălcări ale drepturilor de autor, plagiat și colectare neautorizată de conținut online, ceea ce face ca acest parteneriat să atragă deja atenția publică.

Parteneriate tehnologice care par un pic controversate

Alegerea Perplexity ca motor de căutare AI pentru Truth Social înseamnă și o colaborare indirectă cu Jeff Bezos, unul dintre principalii investitori ai companiei, un aspect care ar putea stârni discuții având în vedere relațiile tensionate dintre Trump și Bezos în trecut.

Această colaborare vine în contextul în care tot mai multe companii tehnologice caută oportunități de apropiere de administrația prezidențială.

În aceeași săptămână, OpenAI a anunțat că va oferi abonamentul ChatGPT Enterprise pentru peste 2 milioane de angajați federali la un cost aproape nul.

Mai mult decât atât, CEO-ul Apple, Tim Cook, i-a înmânat lui Trump o placă gravată din sticlă, montată pe un suport din aur de 24 de carate, pentru a marca investițiile interne ale companiei, un gest menit să atenueze criticile legate de producția iPhone în străinătate.

Un nou strat AI pentru Truth Social, sub „bagheta” lui Donald Trump

Prin lansarea Truth Search AI, platforma Truth Social adaugă o funcționalitate avansată de inteligență artificială fără a suporta costurile dezvoltării interne, urmărind să țină pasul cu alte rețele sociale care au introdus deja funcții similare, cum ar fi Grok pe platforma X.

Perplexity beneficiază, la rândul său, de expunerea către o nouă bază de utilizatori, pe care îi poate folosi pentru îmbunătățirea modelelor sale AI.

Rămâne de văzut cum va influența această integrare imaginea ambelor companii, în condițiile în care controversele legate de tehnologiile de inteligență artificială și de relațiile dintre marile corporații și administrația prezidențială se află într-o atenție sporită a publicului.

