Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 02:34
de Andrei Simion

Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, totul e bine, apoi, pur și simplu, nu ajung nicăieri.”
Donald Trump (dreapta) și Vladimir Putin, înaintea conferinței de presă comune de la Joint Base Elmendorf–Richardson, Alaska, 15 august 2025. (Foto: Profimedia)

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, la Casa Albă, că a „anulat” întâlnirea anticipată cu Vladimir Putin, motivând că „nu i s-a părut momentul potrivit” și că discuțiile „nu păreau să ducă acolo unde trebuie”. Liderul american a adăugat totuși că o întrevedere ar putea avea loc „pe viitor”, lăsând deschisă opțiunea reluării dialogului, notează CNN. Comentariile au venit după un apel telefonic recent, pe care Trump l-a descris drept „foarte productiv”.

Planul inițial prevedea o întâlnire la Budapesta, Ungaria, idee anunțată de Trump săptămâna trecută. Între timp însă, semnalele publice s-au schimbat: surse din administrație au transmis presei că „nu există planuri” pentru un summit în „viitorul apropiat”, ceea ce a alimentat incertitudinea privind calendarul diplomatic.

Motive invocate și mesajul către Moscova

Trump a explicat că a preferat să oprească pregătirile deoarece „nu părea” că se poate ajunge la rezultatele așteptate. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, apoi nu duc nicăieri”, a spus el, într-o formulare care sugerează frustrare față de ritmul negocierilor. În același timp, președintele a indicat că „ambele părți vor pace”, referindu-se la războiul din Ucraina și evocând ideea că o soluție diplomatică rămâne dezirabilă.

Mesajul are două componente: pe de o parte, un semnal de prudență față de o întrevedere grăbită; pe de altă parte, păstrarea canalelor deschise pentru discuții ulterioare. Din perspectivă politică, această dualitate permite Casei Albe să își conserve marja de manevră, evitând atât costurile unui eșec vizibil, cât și impresia de blocaj total.

Donald Trump arătând o imagine din cadrul întâlnirii cu preşedintele rus, Vladimir Putin. (Foto: Profimedia)

Ce urmează și ce mize sunt pe masă

Renunțarea „pentru moment” la întâlnirea cu Putin nu înseamnă o schimbare declarată de strategie, dar ridică întrebări despre calendarul pe care Washingtonul îl consideră realist pentru discuții la vârf. În lipsa unei date noi, contactele rămân la nivel tehnic și prin linii diplomatice existente, iar accentul cade pe evaluarea „utilității” unei întrevederi înainte de a o programa.

Pe fond, miza rămâne aceeași: orice discuție directă Trump–Putin ar fi judecată prin prisma impactului asupra războiului din Ucraina și a arhitecturii de securitate europene. O întâlnire fără rezultate concrete ar avea costuri politice, în timp ce un progres vizibil – oricât de modest – ar putea fi prezentat ca argument pentru continuarea dialogului. Până când condițiile vor părea „potrivite”, mesajul Casei Albe este că graba nu garantează succesul, iar o pauză calculată poate preîntâmpina așteptări nerealiste.

