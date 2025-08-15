Trump și Putin, față în față în Alaska: aplauze, tensiuni și negocieri pentru viitorul războiului din Ucraina

În Alaska, președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin s-au întâlnit pentru prima dată față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Evenimentul, desfășurat pe o bază aeriană din Anchorage, a fost încărcat de simboluri politice și de gesturi interpretate diferit pe scena internațională. Trump l-a aplaudat pe Putin la sosire, un moment care a atras imediat atenția presei și a stârnit reacții aprinse.

Summitul are ca obiectiv principal discuții despre posibila încheiere a războiului din Ucraina, ajuns la al patrulea an, dar puțini observatori cred că va rezulta un armistițiu imediat. Dincolo de fotografiile oficiale și de schimburile cordiale, mizele sunt uriașe, iar suspiciunile nu lipsesc.

Un summit cu format schimbat și mize geopolitice uriașe

Inițial programată ca o discuție între patru ochi, întâlnirea a fost modificată în ultimul moment. Trump a venit însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul său special în Rusia, Steve Witkoff, în timp ce echipa sa economică și de securitate a participat la o rundă extinsă de negocieri.

Trump a declarat că dorește să obțină „azi” un armistițiu, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații săi europeni se tem că ar putea fi dispus să accepte un compromis favorabil Moscovei, inclusiv înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului. Liderul american a încercat să calmeze temerile, afirmând că nu negociază în locul Ucrainei, ci doar încearcă să aducă părțile la masa discuțiilor.

Pentru Putin, întâlnirea este deja o victorie de imagine, pe care o poate prezenta acasă ca dovadă că Rusia a revenit la masa negocierilor internaționale, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Presiunea sancțiunilor și posibile compromisuri

În paralel cu discuțiile, administrația Trump ia în calcul sancțiuni economice suplimentare împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru a pune presiune asupra Kremlinului. Surse apropiate negocierilor susțin că Moscova ar putea fi dispusă să înghețe conflictul, cu condiția ridicării unor sancțiuni și a unui acord juridic privind neextinderea NATO spre est.

Trump a subliniat că un eventual succes ar deschide calea unui summit tripartit cu Zelenski, considerat chiar mai important decât întâlnirea din Alaska. De partea sa, Putin a spus că este deschis unui armistițiu complet, dar că trebuie rezolvate detaliile legate de monitorizarea acestuia.

Zelenski a insistat asupra unei „păci juste” și a exclus cedarea oficială de teritorii, solicitând în schimb garanții de securitate susținute de Statele Unite.

Un joc diplomatic cu final deschis

Atmosfera din jurul summitului este una tensionată, dar și marcată de gesturi simbolice. Trump l-a numit pe Putin „un tip deștept” și a remarcat respectul reciproc dintre ei, în timp ce liderul rus a venit însoțit de oameni de afaceri, dar fără intenția de a demara tranzacții economice înainte de clarificarea situației din Ucraina.

Negocierile ar putea dura până la șapte ore, iar atât Washingtonul, cât și Moscova încearcă să obțină concesii fără a da impresia de slăbiciune. În joc nu este doar viitorul Ucrainei, ci și poziționarea strategică a celor două superputeri în următorii ani.