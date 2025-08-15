Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 22:46
de Andrei Simion

Trump și Putin, față în față în Alaska: aplauze, tensiuni și negocieri pentru viitorul războiului din Ucraina

Știri Externe
Trump și Putin, față în față în Alaska: aplauze, tensiuni și negocieri pentru viitorul războiului din Ucraina
Președintele american Donald Trump dă mâna cu președintele rus Vladimir Putin, vineri, la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. (Foto: Profimedia)

În Alaska, președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin s-au întâlnit pentru prima dată față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Evenimentul, desfășurat pe o bază aeriană din Anchorage, a fost încărcat de simboluri politice și de gesturi interpretate diferit pe scena internațională. Trump l-a aplaudat pe Putin la sosire, un moment care a atras imediat atenția presei și a stârnit reacții aprinse.

Summitul are ca obiectiv principal discuții despre posibila încheiere a războiului din Ucraina, ajuns la al patrulea an, dar puțini observatori cred că va rezulta un armistițiu imediat. Dincolo de fotografiile oficiale și de schimburile cordiale, mizele sunt uriașe, iar suspiciunile nu lipsesc.

Un summit cu format schimbat și mize geopolitice uriașe

Inițial programată ca o discuție între patru ochi, întâlnirea a fost modificată în ultimul moment. Trump a venit însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul său special în Rusia, Steve Witkoff, în timp ce echipa sa economică și de securitate a participat la o rundă extinsă de negocieri.

Trump a declarat că dorește să obțină „azi” un armistițiu, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații săi europeni se tem că ar putea fi dispus să accepte un compromis favorabil Moscovei, inclusiv înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului. Liderul american a încercat să calmeze temerile, afirmând că nu negociază în locul Ucrainei, ci doar încearcă să aducă părțile la masa discuțiilor.

Pentru Putin, întâlnirea este deja o victorie de imagine, pe care o poate prezenta acasă ca dovadă că Rusia a revenit la masa negocierilor internaționale, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Presiunea sancțiunilor și posibile compromisuri

În paralel cu discuțiile, administrația Trump ia în calcul sancțiuni economice suplimentare împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru a pune presiune asupra Kremlinului. Surse apropiate negocierilor susțin că Moscova ar putea fi dispusă să înghețe conflictul, cu condiția ridicării unor sancțiuni și a unui acord juridic privind neextinderea NATO spre est.

Trump a subliniat că un eventual succes ar deschide calea unui summit tripartit cu Zelenski, considerat chiar mai important decât întâlnirea din Alaska. De partea sa, Putin a spus că este deschis unui armistițiu complet, dar că trebuie rezolvate detaliile legate de monitorizarea acestuia.

Zelenski a insistat asupra unei „păci juste” și a exclus cedarea oficială de teritorii, solicitând în schimb garanții de securitate susținute de Statele Unite.

Vladimir Putin si Donald Trump 1

Președintele SUA, Donald Trump, îl întâmpină pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, vineri, la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. (Foto: Profimedia)

Un joc diplomatic cu final deschis

Atmosfera din jurul summitului este una tensionată, dar și marcată de gesturi simbolice. Trump l-a numit pe Putin „un tip deștept” și a remarcat respectul reciproc dintre ei, în timp ce liderul rus a venit însoțit de oameni de afaceri, dar fără intenția de a demara tranzacții economice înainte de clarificarea situației din Ucraina.

Negocierile ar putea dura până la șapte ore, iar atât Washingtonul, cât și Moscova încearcă să obțină concesii fără a da impresia de slăbiciune. În joc nu este doar viitorul Ucrainei, ci și poziționarea strategică a celor două superputeri în următorii ani.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Un copil care plângea a stârnit un scandal uriaş într-un avion RyanAir care venea de la Londra. Au intervenit forţele de ordine
Un copil care plângea a stârnit un scandal uriaş într-un avion RyanAir care venea de la Londra. Au intervenit forţele de ordine
Sergey Viktorovich Lavrov, omul ultra-decorat dar sensibil din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută: scrie versuri profunde, este fumător înrăit și microbist înfocat
Sergey Viktorovich Lavrov, omul ultra-decorat dar sensibil din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută: scrie versuri profunde, este fumător înrăit și microbist înfocat
O femeie a aşteptat 25 de ani să deschidă cadoul de nuntă de la domnişoara de onoare. A emoţionat-o pe loc când a văzut ce era în cutie
O femeie a aşteptat 25 de ani să deschidă cadoul de nuntă de la domnişoara de onoare. A emoţionat-o pe loc când a văzut ce era în cutie
Supermarketul local care nu se teme de marii retaileri. Afacerea din Piteşti are mare succes printre cetăţeni
Supermarketul local care nu se teme de marii retaileri. Afacerea din Piteşti are mare succes printre cetăţeni
Doi soţi care s-au reîntors de 20 de ori în Benidorm, Spania, au dezvăluit ce i-a cucerit în celebra staţiune. “Venim chiar şi iarna sau în luna mai”
Doi soţi care s-au reîntors de 20 de ori în Benidorm, Spania, au dezvăluit ce i-a cucerit în celebra staţiune. “Venim chiar şi iarna sau în luna mai”
Summit Trump-Putin în Alaska, între speranță și furie: proteste pro-Ucraina și temeri pentru viitorul războiului
Summit Trump-Putin în Alaska, între speranță și furie: proteste pro-Ucraina și temeri pentru viitorul războiului
Cum arată un mic dejun la „all-inclusive” în Bulgaria? Un român a filmat tot ce a mâncat în vacanţă, în prima parte a zilei
Cum arată un mic dejun la „all-inclusive” în Bulgaria? Un român a filmat tot ce a mâncat în vacanţă, în prima parte a zilei
O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”
O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Playtech Știri
Viaţa devine brusc mai uşoară pentru trei zodii, începând cu 15 august. Întâlnirea Lunii cu Venus aduce numai veşti bune pentru aceşti nativi
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august. Două zodii trec printr-o cumpănă, altele trăiesc cele mai frumoase clipe
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou