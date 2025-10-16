Ultima ora
16 oct. 2025 | 20:37
de Ana Ionescu

Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta pentru a stabili cum să încheie „războiul fără glorie" din Ucraina
Donald Trump și Vladimir Putin au avut o discutie telefonica productiva FOTO: Colaj Playtech

Președintele american Donald Trump a confirmat, joi seară, 16 octombrie, că a avut o conversație telefonică de durată cu Vladimir Putin, pe care a descris-o drept „una foarte productivă”.

Liderul de la Casa Albă a făcut anunțul pe platforma Truth Social, precizând că discuțiile s-au axat pe găsirea unei soluții diplomatice pentru conflictul din Ucraina.

Trump: „Cred că s-au făcut progrese importante”

„În acest moment discut cu președintele Putin. Conversația este în curs, este una lungă, și voi raporta conținutul acesteia, la fel și președintele Putin, la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Ulterior, liderul american a revenit cu un nou mesaj, în care a anunțat că „s-au făcut progrese importante” în cadrul dialogului. Trump a dezvăluit că echipe de consilieri de rang înalt din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub coordonarea secretarului de stat american Marco Rubio.

De asemenea, Trump a precizat că următoarea întâlnire directă cu Vladimir Putin va avea loc în Budapesta, Ungaria, fără a menționa data exactă.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-o locație agreată, la Budapesta, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război fără glorie dintre Rusia și Ucraina”, a scris liderul american.

Întâlnirea cu Zelenski și contextul discuțiilor

Convorbirea dintre cei doi lideri a avut loc cu doar o zi înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, programată la Casa Albă. Cei doi urmează să discute despre sprijinul militar acordat Kievului, inclusiv despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Zelenski va sosi joi la Washington pentru o serie de întrevederi cu oficiali americani și reprezentanți ai industriei apărării, încercând să obțină clarificări privind momentul exact al noilor livrări de armament.

În replică, Kremlinul a transmis prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov că „Rusia va face tot posibilul pentru a-și garanta securitatea” în cazul în care SUA decid transferul de rachete Tomahawk către Ucraina.

Planul economic al lui Trump pentru sprijinirea Ucrainei

Surse apropiate administrației americane au declarat pentru Axios că președintele Trump lucrează la înființarea unui fond dedicat victoriei Ucrainei, finanțat din noile taxe impuse importurilor din China. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, urmează să prezinte detaliile acestui plan partenerilor europeni înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski.

În același timp, mai mulți senatori americani analizează posibilitatea adoptării unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul escaladării tensiunilor și al presiunilor internaționale pentru pace.

Donald Trump a încheiat mesajul său pe Truth Social cu un ton optimist:

„Cred că s-au făcut progrese importante în urma acestei conversații telefonice. Sper ca următoarele întâlniri să aducă un pas concret spre pace.”

