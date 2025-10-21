Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN

Speranța președintelui american Donald Trump pentru un nou summit rapid cu Vladimir Putin a intrat în „stand-by”, după ce întâlnirea pregătitoare dintre șeful diplomației americane, Marco Rubio, și omologul rus, Serghei Lavrov, a fost pusă pe hold, relatează CNN. Casa Albă anunțase recent, după o convorbire Trump–Putin, că o rundă de discuții la nivel înalt urma să aibă loc „săptămâna viitoare”. Potrivit surselor citate, divergențele privind o eventuală soluție pentru încheierea războiului din Ucraina au rămas prea mari pentru a avansa acum.

Într-un mesaj anterior, Trump spusese că primele întâlniri vor fi conduse de Rubio, împreună cu alți oficiali americani, în vederea pregătirii unui summit ce ar putea avea loc la Budapesta. Deocamdată, nu este clar în ce măsură amânarea rundelor tehnice va afecta data sau formatul potențialei întrevederi la vârf. Administrația prezidențială de la Washington susține că urmărește „o soluție pașnică și diplomatică” pentru încetarea războiului.

context și ce urmează

Este a doua lună de la ultima întâlnire față în față Trump–Putin, care a avut loc la Anchorage, Alaska, și s-a încheiat fără un acord. Între timp, Secretarul de Stat Marco Rubio și Serghei Lavrov au avut o convorbire telefonică pentru a discuta „pașii următori”, însă, potrivit unei surse citate de CNN, poziția Moscovei nu a evoluat suficient dincolo de revendicările maximaliste. În consecință, Rubio nu ar recomanda, pentru moment, avansarea către un summit în zilele următoare, deși o nouă discuție Rubio–Lavrov rămâne posibilă.

Trump a cerut public Kievului și Moscovei „să oprească imediat războiul”, propunând înghețarea liniei frontului „acolo unde se află”. Rămâne de văzut dacă tentativele de relansare a dialogului, prin canale diplomatice, vor produce condițiile minime pentru o întâlnire directă a liderilor. Deocamdată, mesajul de la Washington este că fereastra pentru un summit rămâne deschisă, dar calendarul depinde de progrese reale la nivelul echipelor tehnice.