01 nov. 2025 | 09:53
de Iulia Kelt

Trucuri ascunse din Gboard pe Android pe care puțini utilizatori le cunosc
Ceea ce nu știai despre Google Gboard / Foto: Google

Aplicația Gboard, tastatura implicită de la Google pentru Android, este una dintre cele mai folosite la nivel global.

Majoritatea utilizatorilor o utilizează doar pentru scrierea de mesaje, dar Gboard ascunde o mulțime de funcții mai puțin cunoscute, care pot face tastarea mai rapidă, mai amuzantă și mai eficientă. Iată câteva dintre cele mai utile trucuri.

Funcții utile pentru productivitate și personalizare

Unul dintre cele mai practice instrumente este fixarea elementelor în clipboard. Dacă ai un text sau o imagine pe care le folosești des, cum ar fi o adresă, un număr de telefon sau un șablon de e-mail, le poți salva direct în clipboard-ul Gboard, pentru a le insera rapid oriunde.

Tot ce trebuie să faci este să activezi funcția de clipboard, să copiezi elementul și apoi să îl „pin”-uiești pentru acces rapid.

Gboard îți oferă și posibilitatea de a crea dicționare personale cu scurtături. De exemplu, poți seta ca atunci când tastezi „omw”, aplicația să extindă automat textul la „on my way”.

Funcția economisește timp, mai ales pentru expresii uzuale sau mesaje repetitive.

Un alt truc important îl reprezintă gesturile pe bara de spațiu. Glisând stânga sau dreapta, poți muta cursorul cu precizie, ca și cum ai folosi tastele săgeată de pe tastatura unui PC.

De asemenea, poți șterge rapid blocuri de text printr-o glisare între butonul de ștergere și bara de spațiu.

În plus, pentru cei care dețin telefoane cu stylus, Gboard permite scrierea de mână: textul introdus cu degetul sau stylusul este transformat automat în caractere tipărite. Tastatura oferă și alternative la clasicul QWERTY, precum DVORAK, AZERTY sau chiar codul Morse.

Emojis, dictare vocală și moduri de tastare flexibile

Pentru cei care folosesc frecvent emoji, Gboard vine cu Emoji Kitchen, o funcție ce combină emoticoane pentru a crea stickere personalizate.

Mai mult decât atât, poți activa un rând dedicat emoji-urilor pentru acces rapid și poți integra direct Bitmoji, dacă ai aplicația instalată.

O altă caracteristică puternică este dictarea vocală, extrem de precisă, care permite redactarea rapidă a textelor lungi sau lucrul în Google Docs fără a mai atinge ecranul. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe pictograma microfonului din partea superioară a tastaturii.

Gboard include și mai multe moduri de tastare. Modul pentru o singură mână micșorează tastatura pentru a facilita scrierea cu degetul mare.

Modul „split” împarte tastatura în două secțiuni pentru ecranele mari, ideal pentru utilizarea cu ambele mâini. În plus, există și opțiunea de tastatură plutitoare, care poate fi mutată și redimensionată oriunde pe ecran.

Așadar, Gboard este mult mai mult decât o tastatură standard pentru Android. De la gesturi inteligente și scurtături personalizabile, până la instrumente de creativitate precum Emoji Kitchen, aplicația oferă soluții adaptate atât productivității, cât și divertismentului.

Descoperirea acestor funcții ascunse poate transforma complet experiența de scriere pe smartphone.

