Lancia revine cu Gamma, electricul italian care contează mai mult decât un Ferrari de 543.000 de euro: autonomie de până la 675 km

De ce Gamma poate conta mai mult decât un supercar electric

Lancia are o istorie sportivă enormă, dar istoria nu vinde singură mașini în 2027. Marca italiană a ajuns în ultimii ani să se bazeze aproape exclusiv pe Ypsilon, un model mic vândut mai ales pe piața internă. Gamma schimbă complet direcția, pentru că intră într-un segment mult mai relevant: crossoverele de familie, unde cumpărătorii europeni caută spațiu, confort, eficiență și imagine.

Stellantis va oferi noua Gamma cu o gamă de motorizări care include atât versiune plug-in hybrid, cât și variante complet electrice. Modelul PHEV va avea 145 CP, o alegere care poate atrage clienții încă reticenți la electrificarea completă sau pe cei care nu au acces ușor la încărcare zilnică. Este genul de configurație care poate funcționa bine în piețe unde tranziția la electric se face mai lent, dar unde emisiile și consumul rămân importante.

Versiunile complet electrice sunt mai interesante. Gama începe cu un model cu tracțiune față, 230 CP și autonomie de până la 540 km. În vârf, Lancia Gamma va avea o versiune cu tracțiune integrală, 375 CP, cuplu ridicat și autonomie de până la 675 km, obținută cu o baterie de 104 kWh. Pentru un crossover european, aceste cifre sunt suficient de puternice încât să-l pună în discuție alături de modele premium consacrate.

Aici apare diferența față de un Ferrari electric extrem de scump. Un supercar este important pentru imagine, dar impactul real asupra pieței este limitat. Lancia Gamma, dacă este poziționată corect, poate readuce marca în conversația cumpărătorilor obișnuiți de modele premium accesibile, acolo unde se câștigă cote de piață și se reconstruiește credibilitatea unui brand.

Interior italian, platformă Stellantis și o miză pentru Jeep și Chrysler

Interiorul noii Gamma pare să meargă pe o direcție mai temperată decât conceptele recente Lancia. În locul unui exercițiu radical de design, modelul propune o abordare mai apropiată de producție, cu instrumentar digital, ecran central lat și, foarte important, comenzi fizice pentru funcțiile HVAC. Într-o perioadă în care multe mașini ascund aproape totul în meniuri tactile, revenirea unor butoane reale poate fi privită ca un avantaj practic.

Designul interior încearcă să păstreze ideea de eleganță italiană fără să devină greu de folosit. Asta este esențial pentru o marcă precum Lancia, care nu poate concura doar prin autonomie sau putere. Are nevoie de identitate, materiale plăcute, atmosferă și o senzație de rafinament diferită de cea a rivalilor germani, francezi sau coreeni.

Gamma este importantă și dincolo de Lancia. Fiind construită pe STLA Medium, mașina oferă o privire asupra modului în care Stellantis ar putea revitaliza alte branduri, inclusiv Chrysler și Jeep în SUA. O platformă care poate susține versiuni electrice cu până la 675 km autonomie, dar și variante plug-in hybrid, este exact genul de arhitectură flexibilă de care grupul are nevoie pentru a acoperi piețe foarte diferite.