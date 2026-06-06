Lancia revine cu Gamma, electricul italian care contează mai mult decât un Ferrari de 543.000 de euro: autonomie de până la 675 km
Lancia încearcă una dintre cele mai interesante reveniri din industria auto europeană. După ani în care numele său a rămas mai degrabă o amintire pentru pasionații de raliuri și pentru cei care încă se uită cu nostalgie la Delta Integrale, constructorul italian pregătește Gamma, un crossover cu cinci locuri care ar putea conta mai mult pentru viitorul mărcii decât orice supercar electric exotic. Într-o perioadă în care Ferrari atrage atenția cu electrice de peste 600.000 de dolari, adică aproximativ 543.000 de euro, Lancia vine cu o miză mult mai apropiată de piața reală: un model electric și plug-in hybrid construit pentru Europa.
Noua Lancia Gamma va fi produsă în Italia, la Melfi, și va folosi platforma STLA Medium de 400V a grupului Stellantis. Este primul crossover al mărcii și, cel puțin pe hârtie, cea mai bună șansă a Lancia de a redeveni relevantă în afara Italiei după mai bine de două decenii. Chiar dacă detaliile complete sunt încă limitate, informațiile disponibile arată o mașină gândită nu doar ca exercițiu de imagine, ci ca produs de volum premium, cu autonomie competitivă și versiuni pentru mai multe tipuri de clienți.
De ce Gamma poate conta mai mult decât un supercar electric
Lancia are o istorie sportivă enormă, dar istoria nu vinde singură mașini în 2027. Marca italiană a ajuns în ultimii ani să se bazeze aproape exclusiv pe Ypsilon, un model mic vândut mai ales pe piața internă. Gamma schimbă complet direcția, pentru că intră într-un segment mult mai relevant: crossoverele de familie, unde cumpărătorii europeni caută spațiu, confort, eficiență și imagine.
Stellantis va oferi noua Gamma cu o gamă de motorizări care include atât versiune plug-in hybrid, cât și variante complet electrice. Modelul PHEV va avea 145 CP, o alegere care poate atrage clienții încă reticenți la electrificarea completă sau pe cei care nu au acces ușor la încărcare zilnică. Este genul de configurație care poate funcționa bine în piețe unde tranziția la electric se face mai lent, dar unde emisiile și consumul rămân importante.
Versiunile complet electrice sunt mai interesante. Gama începe cu un model cu tracțiune față, 230 CP și autonomie de până la 540 km. În vârf, Lancia Gamma va avea o versiune cu tracțiune integrală, 375 CP, cuplu ridicat și autonomie de până la 675 km, obținută cu o baterie de 104 kWh. Pentru un crossover european, aceste cifre sunt suficient de puternice încât să-l pună în discuție alături de modele premium consacrate.
Aici apare diferența față de un Ferrari electric extrem de scump. Un supercar este important pentru imagine, dar impactul real asupra pieței este limitat. Lancia Gamma, dacă este poziționată corect, poate readuce marca în conversația cumpărătorilor obișnuiți de modele premium accesibile, acolo unde se câștigă cote de piață și se reconstruiește credibilitatea unui brand.
Interior italian, platformă Stellantis și o miză pentru Jeep și Chrysler
Interiorul noii Gamma pare să meargă pe o direcție mai temperată decât conceptele recente Lancia. În locul unui exercițiu radical de design, modelul propune o abordare mai apropiată de producție, cu instrumentar digital, ecran central lat și, foarte important, comenzi fizice pentru funcțiile HVAC. Într-o perioadă în care multe mașini ascund aproape totul în meniuri tactile, revenirea unor butoane reale poate fi privită ca un avantaj practic.
Designul interior încearcă să păstreze ideea de eleganță italiană fără să devină greu de folosit. Asta este esențial pentru o marcă precum Lancia, care nu poate concura doar prin autonomie sau putere. Are nevoie de identitate, materiale plăcute, atmosferă și o senzație de rafinament diferită de cea a rivalilor germani, francezi sau coreeni.
Gamma este importantă și dincolo de Lancia. Fiind construită pe STLA Medium, mașina oferă o privire asupra modului în care Stellantis ar putea revitaliza alte branduri, inclusiv Chrysler și Jeep în SUA. O platformă care poate susține versiuni electrice cu până la 675 km autonomie, dar și variante plug-in hybrid, este exact genul de arhitectură flexibilă de care grupul are nevoie pentru a acoperi piețe foarte diferite.
În Statele Unite, o astfel de bază tehnică ar putea fi folosită pentru modele Chrysler moderne sau pentru SUV-uri Jeep mai eficiente. Dealerii americani ai grupului sunt deja obișnuiți cu plug-in hybrid-uri precum Jeep 4xe și Chrysler Pacifica PHEV, iar o platformă matură, cu autonomie electrică solidă, ar putea deschide o etapă nouă pentru mărcile care au nevoie de produse proaspete.
Reîntoarcerea Lancia depinde de preț și execuție
Pentru moment, prețurile noii Lancia Gamma nu au fost anunțate. Acesta va fi unul dintre cele mai importante detalii. Dacă Stellantis poziționează modelul prea sus, Gamma riscă să devină un produs de nișă, cumpărat doar de fanii mărcii sau de cei atrași de designul italian. Dacă prețul este competitiv, poate deveni un rival real pentru crossoverele electrice premium de volum.
Producția la Melfi este prezentată de Stellantis ca un element central al proiectului. Gamma este gândită pentru piața europeană, produsă în Italia și folosită ca vitrină pentru expertiza industrială italiană. Pentru Lancia, această legătură cu Italia este vitală. Marca nu are nevoie doar de o mașină bună, ci de o poveste coerentă: design italian, tehnologie modernă, confort european și o identitate diferită în interiorul grupului Stellantis.
Dacă Gamma reușește, Lancia poate ieși din zona nostalgiei. Nu va fi suficient să amintească de raliuri sau de gloria trecutului. Va trebui să livreze autonomie reală bună, software stabil, calitate interioară, confort și un raport preț-dotări convingător. Piața crossoverelor electrice este deja foarte aglomerată, iar cumpărătorii nu mai iartă ușor mașinile care promit mult și livrează puțin.
În final, Lancia Gamma poate fi una dintre cele mai importante electrice italiene ale următorilor ani tocmai pentru că nu este un supercar inaccesibil. Este o mașină care poate conta în viața de zi cu zi, într-un segment unde se decid volume, marje și supraviețuirea unor mărci istorice. Dacă Stellantis o execută corect, Gamma nu va fi doar revenirea unui nume legendar, ci primul semn că Lancia mai are un viitor real în Europa.