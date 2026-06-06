Cât se câștigă în aviație în România în 2026. Salariile piloților, însoțitorilor de zbor și inginerilor aeronautici

De asemenea, companiile se confruntă cu un deficit de personal calificat în anumite segmente tehnice, în timp ce cerințele ridicate de pregătire și certificare pun presiune pe selectarea candidaților. Toate aceste elemente susțin nivelul ridicat al veniturilor, mai ales pentru rolurile care implică licențe și o formare profesională complexă. Veniturile finale variază în funcție de funcție, experiență, tipul de aeronavă și compania angajatoare, fiecare rol având un nivel diferit de responsabilitate.

Cariera de pilot presupune costuri mari de pregătire, dar câștiguri pe măsură

Profesia de pilot este una dintre cele mai complexe și costisitoare din domeniu. Pregătirea unui viitor pilot implică parcurgerea unor școli de aviație specializate, efectuarea unui număr uriaș de ore de zbor practice, obținerea de licențe internaționale, precum și susținerea de examene și certificări periodice. Deși aceste costuri inițiale sunt ridicate, efortul financiar se reflectă ulterior în nivelul salarial din grila de salarizare a companiilor.

În România, datele de pe piața muncii indică faptul că un pilot de avion ajunge la un salariu mediu de aproximativ 15.000 lei net/lună, relatează Myjob.ro. Această sumă este una orientativă și poate crește considerabil. Factorii decisivi care pot mări substanțial acest venit sunt experiența acumulată, numărul orelor de zbor, tipul aeronavei operate, rutele naționale sau internaționale și compania aeriană angajatoare. Piloții care operează pe aeronave de mari dimensiuni sau pe rute internaționale înregistrează venituri mult peste media sectorului.

Venituri suplimentare și diurne pentru însoțitorii de zbor

În ceea ce privește echipajul de cabină, un însoțitor de zbor (stewardesă/steward) obține în România un salariu mediu de aproximativ 7.500 lei net/lună, potrivit aceleași surse. Totuși, salariul de bază nu reprezintă singura sursă de câștig pentru personalul de cabină, sumele finale fiind rotunjite considerabil de pachete de beneficii specifice industriei.

Însoțitorii de zbor beneficiază de câștiguri suplimentare substanțiale, cum ar fi diurne pentru curse internaționale, bonusuri acordate în funcție de zboruri și de orele efectiv lucrate, dar și plăți suplimentare pentru rutele lung-curier.

Pe lângă bani, aceștia primesc beneficii de călătorie și reduceri la bilete de avion. Venitul lunar total poate varia semnificativ, îmbunătățindu-se constant pe măsură ce se acumulează experiență, diferențele dintre companiile full service și cele low-cost fiind importante.

Responsabilitatea și remunerarea inginerilor aeronautici

Inginerii de aeronave și specialiștii tehnici joacă un rol esențial în siguranța și funcționarea avioanelor, fiind direct responsabili pentru inspecții, mentenanță, reparații și verificări tehnice complexe. Pentru a atrage și a păstra acești specialiști pe o piață concurențială, companiile aeriene investesc în programe de training și certificare, salarii stabile și competitive, oportunități clare de dezvoltare profesională și condiții stricte de siguranță și lucru.