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ECONOMIE

Cât se câștigă în aviație în România în 2026. Salariile piloților, însoțitorilor de zbor și inginerilor aeronautici

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Cât se câștigă în aviație în România în 2026. Salariile piloților, însoțitorilor de zbor și inginerilor aeronautici
Cât se câștigă în aviație în 2026? Salariile medii pentru piloți, stewardese și ingineri în România / Foto: Arhivă

Industria aviației rămâne unul dintre cele mai bine plătite și stabile domenii din România, oferind oportunități reale de dezvoltare profesională și venituri peste media națională. Acest sector economic atrage tot mai mulți candidați, fenomen alimentat direct de extinderea companiilor aeriene, de creșterea continuă a cererii pentru zboruri comerciale și de o nevoie constantă de personal calificat. Deși diferențele salariale sunt semnificative între roluri, industria continuă să reprezinte o alegere extrem de atractivă în 2026 pentru oricine își dorește o carieră dinamică și bine remunerată.

Cuprins
  1. Factorii care mențin salariile din aviație peste media pieței
  2. Cariera de pilot presupune costuri mari de pregătire, dar câștiguri pe măsură
  3. Venituri suplimentare și diurne pentru însoțitorii de zbor
  4. Responsabilitatea și remunerarea inginerilor aeronautici
  5. Perspectivele pieței de aviație în 2026

Factorii care mențin salariile din aviație peste media pieței

Aviația este un domeniu extrem de specializat, unde cererea de personal calificat rămâne ridicată. În 2026, piața muncii din acest sector este influențată în mod direct de o serie de factori importanți care contribuie la menținerea unor salarii competitive. Printre aceștia se numără creșterea numărului de pasageri pe zboruri comerciale și extinderea accelerată a companiilor aeriene internaționale și low-cost.

De asemenea, companiile se confruntă cu un deficit de personal calificat în anumite segmente tehnice, în timp ce cerințele ridicate de pregătire și certificare pun presiune pe selectarea candidaților. Toate aceste elemente susțin nivelul ridicat al veniturilor, mai ales pentru rolurile care implică licențe și o formare profesională complexă. Veniturile finale variază în funcție de funcție, experiență, tipul de aeronavă și compania angajatoare, fiecare rol având un nivel diferit de responsabilitate.

Cariera de pilot presupune costuri mari de pregătire, dar câștiguri pe măsură

Profesia de pilot este una dintre cele mai complexe și costisitoare din domeniu. Pregătirea unui viitor pilot implică parcurgerea unor școli de aviație specializate, efectuarea unui număr uriaș de ore de zbor practice, obținerea de licențe internaționale, precum și susținerea de examene și certificări periodice. Deși aceste costuri inițiale sunt ridicate, efortul financiar se reflectă ulterior în nivelul salarial din grila de salarizare a companiilor.

În România, datele de pe piața muncii indică faptul că un pilot de avion ajunge la un salariu mediu de aproximativ 15.000 lei net/lună, relatează Myjob.ro. Această sumă este una orientativă și poate crește considerabil. Factorii decisivi care pot mări substanțial acest venit sunt experiența acumulată, numărul orelor de zbor, tipul aeronavei operate, rutele naționale sau internaționale și compania aeriană angajatoare. Piloții care operează pe aeronave de mari dimensiuni sau pe rute internaționale înregistrează venituri mult peste media sectorului.

Venituri suplimentare și diurne pentru însoțitorii de zbor

În ceea ce privește echipajul de cabină, un însoțitor de zbor (stewardesă/steward) obține în România un salariu mediu de aproximativ 7.500 lei net/lună, potrivit aceleași surse. Totuși, salariul de bază nu reprezintă singura sursă de câștig pentru personalul de cabină, sumele finale fiind rotunjite considerabil de pachete de beneficii specifice industriei.

Însoțitorii de zbor beneficiază de câștiguri suplimentare substanțiale, cum ar fi diurne pentru curse internaționale, bonusuri acordate în funcție de zboruri și de orele efectiv lucrate, dar și plăți suplimentare pentru rutele lung-curier.

Pe lângă bani, aceștia primesc beneficii de călătorie și reduceri la bilete de avion. Venitul lunar total poate varia semnificativ, îmbunătățindu-se constant pe măsură ce se acumulează experiență, diferențele dintre companiile full service și cele low-cost fiind importante.

Responsabilitatea și remunerarea inginerilor aeronautici

Inginerii de aeronave și specialiștii tehnici joacă un rol esențial în siguranța și funcționarea avioanelor, fiind direct responsabili pentru inspecții, mentenanță, reparații și verificări tehnice complexe. Pentru a atrage și a păstra acești specialiști pe o piață concurențială, companiile aeriene investesc în programe de training și certificare, salarii stabile și competitive, oportunități clare de dezvoltare profesională și condiții stricte de siguranță și lucru.

În prezent, un inginer de aeronave înregistrează un salariu mediu raportat de aproximativ 5.400 lei net/lună. La fel ca în restul industriei, această sumă are perspective stabile de creștere în 2026. Veniturile finale se majorează odată cu acumularea de experiență, obținerea de certificări suplimentare sau prin preluarea unor roluri de coordonare în echipele tehnice. Salariile din aviație sunt completate în multe cazuri de bonusuri și diurne, generând venituri finale mai mari decât salariul de bază.

Perspectivele pieței de aviație în 2026

Companiile aeriene își modernizează continuu operațiunile de zbor și investesc constant în extinderea flotelor de aeronave, angajarea de personal nou și formarea profesională a propriilor angajați. Această evoluție continuă a industriei aviației contribuie în mod direct la stabilitatea locurilor de muncă și la creșterea atractivității domeniului pentru tinerii aflați la început de drum.

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