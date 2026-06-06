Când are loc solstițiul de vară 2026. Tradiții, superstiții și semnificații mai puțin cunoscute

Această poziționare marchează momentul în care longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 90°, eveniment care se produce în mod regulat în jurul datelor de 20 și 21 iunie. Termenul în sine de solstițiu își are originea în expresia „Soarele stă”, denumire atribuită deoarece la această dată specifică intervine o schimbare clară a gradientului mișcării Soarelui prin raportare la declinațiile sale.

Detaliile calendaristice ale solstițiului de vară 2026

Pentru anul 2026, datele oficiale furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” indică faptul că solstițiul de vară se va produce duminică, 21 iunie, exact la ora 11:24. Ca urmare directă a acestui fenomen astronomic, ziua de 21 iunie va deveni cea mai lungă zi din întregul an.

La latitudinea medie a țării noastre, Soarele se va afla la culminație la o înălțime de 67° 52′ deasupra orizontului. Acest unghi specific face ca durata zilei să înregistreze cea mai mare valoare din an, însumând 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va fi extrem de scurtă, având o durată de numai 8 ore și 28 de minute.

Efecte geografice și evoluția nopților în următoarele luni

Acest maxim de luminozitate aduce modificări vizibile și asupra crepusculului, care înregistrează acum durata sa maximă anuală. În regiunile situate la latitudini ridicate, efectul este atât de pronunțat încât crepusculul ajunge să se prelungească pe parcursul întregii nopți, oferind locuitorilor din acele zone posibilitatea de a fi martorii fenomenului denumit „nopți albe”.

Ulterior finalizării momentului de solstițiu, balanța dintre lumină și întuneric începe să se schimbe treptat. Timp de șase luni, durata zilei va intra pe o curbă de scădere continuă, în timp ce durata nopții va începe să crească progresiv. Acest proces se va derula până la data de 21 decembrie, care marchează momentul solstițiului de iarnă. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic, toate aceste fenomene se desfășoară în sens complet invers în emisfera sudică a Pământului.

Superstiții și tradiții

Solstițiul de vară marchează începutul verii astronomice, un moment special în care lumina triumfă definitiv în fața întunericului, oferindu-ne cea mai lungă zi din an. Dincolo de importanța sa astronomică, acest eveniment este încărcat de o simbolistică profundă în întreaga lume, fiind asociat din timpuri străvechi cu energia, fertilitatea pământului și renașterea naturii.

În cultura populară românească, semnificațiile acestui moment sunt strâns legate de sărbătoarea magică a Sânzienelor sau Drăgaica. Se spune că în noaptea solstițiului, cerurile se deschid, iar plantele de leac capătă puteri miraculoase.