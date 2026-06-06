Ce este Dark Web și ce se găsește acolo. Adevărul despre partea ascunsă a internetului pe care mulți o înțeleg greșit
Dark Web este unul dintre cele mai misterioase concepte asociate internetului. Pentru unii, reprezintă locul unde se desfășoară activități ilegale și tranzacții ascunse, iar pentru alții este o zonă care oferă anonimat și protecția identității online. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate decât sugerează filmele și teoriile care circulă pe internet.
Deși este adesea prezentat ca o lume secretă accesibilă doar hackerilor, Dark Web face parte dintr-o structură mai amplă a internetului și are atât utilizări legitime, cât și zone care pot ascunde activități ilegale. Pentru a înțelege ce este cu adevărat, trebuie să vedem mai întâi cum este împărțit internetul.
Care este diferența dintre internetul obișnuit și Dark Web
Majoritatea site-urilor pe care le accesăm zilnic fac parte din ceea ce specialiștii numesc Surface Web. Aici se află paginile care pot fi găsite prin motoare de căutare precum Google sau Bing și care sunt accesibile oricui.
Există însă și Deep Web, o parte mult mai mare a internetului, care nu este indexată de motoarele de căutare. În această categorie intră conturile de e-mail, platformele bancare online, bazele de date private, documentele stocate în cloud sau sistemele interne ale companiilor.
Dark Web reprezintă doar o mică parte a Deep Web-ului. Acesta este format din site-uri care necesită programe speciale pentru acces și care sunt construite pentru a oferi un nivel ridicat de anonimat utilizatorilor și administratorilor.
Spre deosebire de site-urile clasice, multe pagini din Dark Web nu apar în rezultatele Google și folosesc adrese speciale care nu pot fi accesate printr-un browser obișnuit.
Ce se găsește pe Dark Web și de ce este atât de controversat
O parte dintre site-urile existente în Dark Web au scopuri legitime. Jurnaliști, activiști pentru drepturile omului, avertizori de integritate și persoane care trăiesc în regimuri autoritare folosesc uneori aceste rețele pentru a comunica în siguranță și pentru a evita supravegherea.
Există publicații internaționale care oferă versiuni speciale ale site-urilor lor în rețele anonime, astfel încât utilizatorii din țări cu cenzură severă să poată accesa informațiile fără restricții.
În același timp, Dark Web a devenit cunoscut și pentru existența unor platforme implicate în activități ilegale. Autoritățile din întreaga lume monitorizează constant astfel de zone și desfășoară operațiuni pentru închiderea site-urilor care încalcă legea.
Din acest motiv, Dark Web și-a construit reputația de spațiu periculos, deși nu toate site-urile existente acolo au legătură cu activități ilegale.
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că simpla curiozitate poate expune utilizatorii la riscuri. Unele pagini pot conține programe malițioase, tentative de fraudă sau alte amenințări informatice. De aceea, accesarea unor astfel de rețele fără cunoștințe tehnice solide nu este recomandată.
Pentru utilizatorul obișnuit, este important de înțeles că Dark Web nu reprezintă „adevăratul internet” și nici o zonă ascunsă plină exclusiv de activități ilegale. Este doar o componentă relativ mică a internetului, creată în jurul ideii de anonimat și confidențialitate. În funcție de cine o folosește, poate servi atât unor scopuri legitime, cât și unor activități care atrag atenția autorităților. Tocmai această combinație între utilitate și controverse face ca Dark Web să rămână unul dintre cele mai discutate și mai puțin înțelese subiecte din lumea tehnologiei.