Trei cutremure puternice au lovit Turcia. Unul dintre ele, resimţit uşor şi în România

Trei cutremure succesive au zguduit vestul Turciei în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie 2025, provocând panică în mai multe localități. Primul și cel mai puternic seism, cu magnitudinea de 6,2 pe scara Richter, s-a produs la ora 21:48:29 (ora României), la o adâncime de 10 kilometri. Epicentrul a fost localizat în regiunea Western Turkey, la 36 km nord-est de Akhisar și 56 km sud de Balikesir.

Trei cutremure în Turcia

Cutremurul a fost urmat, la scurt timp, de două replici considerabile. Prima, înregistrată la ora 22:04:19, a avut o magnitudine de 4,1 și s-a produs la o adâncime de 17,4 kilometri, în apropierea orașului Balikesir. Cea de-a treia mișcare seismică, cu magnitudinea 4,4, a avut loc la ora 22:29:12, la doar 10 kilometri adâncime, fiind localizată în aceeași zonă seismică activă din vestul Turciei.

Ministrul turc al Afacerilor Interne, Ali Yerlikaya, a oferit primele informații după seria de cutremure puternice care au lovit vestul Turciei.

„Există două clădiri prăbușite. Un magazin cu două etaje a fost, de asemenea, pus la pământ. Clădirile erau goale”, a declarat Yerlikaya.

Acesta a precizat că imobilele afectate fuseseră deja avariate în urma cutremurelor anterioare, motiv pentru care au fost evacuate preventiv.

„Jandarmeria a finalizat prima rundă de căutări. Nu există zone prăbușite în sate. Nu există decese. Pe baza căutărilor efectuate până acum, putem spune că nu există victime”, a adăugat ministrul.

Yerlikaya a mai transmis că se deplasează spre zona afectată, unde se va întâlni cu guvernatorul provinciei, pentru a coordona evaluarea situației. „Există o cerere privind răniții. Este vorba despre cei care au sărit de la balcoane”, a menționat acesta.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), primul cutremur – cel de 6,2 – a fost resimțit ușor și în sudul României, în special în zona litoralului și în județele din sud-estul țării. Nu au fost raportate pagube sau victime pe teritoriul României.

Turcia, traversată de mai multe falii active

În urma seismului produs în regiunea Balıkesir, autoritățile turce au emis un avertisment pentru populație, îndemnând cetățenii la prudență:

„Nu intrați în clădirile avariate din zonă după cutremur. Nu vă aflați în preajma clădirilor riscante. Mențineți comunicarea prin intermediul serviciului de mesaje scurte (SMS) și al aplicațiilor de mesagerie online. Urmați avertismentele autorităților oficiale.”

Măsurile vin în contextul unei serii de replici moderate care au urmat seismului principal, iar autoritățile insistă ca locuitorii să rămână vigilenți și să nu revină în locuințele afectate până la finalizarea inspecțiilor de siguranță.

Regiunea vestică a Turciei este cunoscută pentru activitatea seismică ridicată, fiind traversată de mai multe falii active. Autoritățile turce au demarat verificări în zonele afectate, iar echipele de intervenție sunt în alertă pentru a evalua eventualele pagube materiale.

Cutremurele din 27 octombrie readuc în atenție vulnerabilitatea seismică a regiunii, la doar câțiva ani după seria de seisme devastatoare care au afectat Turcia în 2023.