Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi

România a înregistrat un nou cutremur, joi dimineață, eveniment care a avut loc în zona seismică Vrancea. Deși mișcarea telurică a fost una de intensitate redusă, aceasta a fost resimțită ușor în mai multe localități din apropiere, stârnind atenția specialiștilor și a locuitorilor din regiune.

Cutremur în România

În dimineața zilei de 23 octombrie 2025, la ora 06:08:28, în zona seismică Vrancea s-a înregistrat un cutremur de intensitate redusă, cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 100,3 kilometri, fiind considerat un eveniment minor, specific acestei regiuni, una dintre cele mai active din punct de vedere tectonic din România.

„În ziua de 23 Octombrie 2025, la ora 06:08:28 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 100.3 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km NV de Focsani, 76km S de Bacau, 76km E de Sfantu-Gheorghe, 79km SV de Barlad, 82km N de Buzau, 94km E de Brasov”, a transmis INFP.

Epicentrul a fost localizat în județul Vrancea, iar cutremurul s-a simțit ușor în mai multe localități din apropiere, fără a provoca pagube materiale sau victime. Zonele cele mai apropiate de locul producerii au fost orașele Focșani, aflat la 38 de kilometri nord-vest, Bacău la 76 de kilometri sud, Sfântu-Gheorghe la 76 de kilometri est, Bârlad la 79 de kilometri sud-vest, Buzău la 82 de kilometri nord și Brașov la 94 de kilometri est.

Seismele de mică intensitate, precum cel înregistrat miercuri dimineață, sunt fenomene obișnuite pentru zona Vrancea, care este recunoscută drept principalul focar seismic al României. Specialiștii subliniază că aceste mișcări tectonice regulate contribuie la eliberarea treptată a energiei din adâncuri, reducând astfel riscul producerii unor cutremure majore.