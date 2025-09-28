Alertă în Turcia după un cutremur puternic. A fost un seism de suprafaţă

Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe scara Richter a zguduit duminică vestul Turciei, provocând panică în rândul populaţiei. Seismul a avut loc la ora locală 12:59 (GMT+3) şi a fost localizat la aproximativ 96 de kilometri est de oraşul Balıkesir, fiind resimţit în special în provincia Kütahya.

Cutremur puternic în Turcia

Potrivit autorităţilor seismologice, cutremurul s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri. Această caracteristică a făcut ca mişcarea seismică să fie percepută mult mai puternic în apropierea epicentrului, comparativ cu un cutremur de aceeaşi magnitudine produs la o adâncime mai mare.

Martori din mai multe localităţi din vestul şi nord-vestul Turciei au relatat că au simţit clădirile vibrând şi mobilierul mişcându-se în locuinţe. Locuitorii speriaţi au ieşit pe străzi, iar în unele zone s-a produs o stare de agitaţie, deşi până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore.

Echipele de intervenţie au fost mobilizate rapid şi se află în alertă pentru a evalua situaţia şi a răspunde prompt în cazul în care apar replici mai puternice sau eventuale avarii structurale la clădiri. În acelaşi timp, autorităţile turce continuă monitorizarea atentă a regiunii afectate.

Turcia, străbătută de mai multe falii majore

Turcia se află într-una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind străbătută de mai multe falii majore, inclusiv celebra Falie Anatoliană de Nord, responsabilă de cutremure devastatoare de-a lungul timpului. Din acest motiv, cutremurele de magnitudine moderată, precum cel de duminică, sunt relativ frecvente.

Specialiştii reamintesc populaţiei necesitatea respectării regulilor de siguranţă în caz de cutremur: identificarea locurilor sigure în interiorul locuinţei, pregătirea unui kit de urgenţă şi participarea la instruirile de protecţie civilă organizate periodic.

Deşi de această dată consecinţele au fost limitate, evenimentul readuce în atenţie vulnerabilitatea ridicată a Turciei la riscul seismic şi nevoia permanentă de prevenţie şi pregătire.