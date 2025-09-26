Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme

Ideea unui sistem comun de apărare bazat pe drone a reaprins discuțiile despre modul în care Europa își poate proteja frontierele și statele din flancul estic. Propunerea Bruxelles-ului îmbină finanțare coordonată, livrări de echipamente și cooperare regională — toate pe fondul unor recente incursiuni aeriene care au tensionat relațiile cu vecinătatea estică.

O schemă financiară și scopul ei

Planul prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prevede alocarea a 6 miliarde de euro din împrumutul ERA — mecanismul convenit de G7 pentru a sprijini finanțarea apărării Ucrainei. Acești bani sunt propuși pentru a susține un „zid de drone” capabil să protejeze nu doar Ucraina, ci și statele membre din estul UE, împiedicând incursiuni sau atacuri, precum cele suferite recent de Polonia.

„Ucraina are ingeniozitatea necesară, ceea ce are nevoie acum este să își extindă producția, iar împreună o putem oferi, astfel încât Ucraina să își mențină avantajul, iar Europa să își consolideze propriul avantaj ”, a afirmat von der Leyen în discursul ținut la Strasbourg.

Cooperarea regională și prima rundă de consultări

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a convocat o reuniune de lucru dedicată proiectului, care reunește alături de NATO nouă state aflate în prima linie cu Rusia: Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria. La rândul lor, vor participa și Slovacia și Danemarca — aceasta din urmă catalogând recent incursiunile suferite drept un „atac hibrid sistematic”. Purtătorul de cuvânt al UE, Thomas Regnier, a subliniat motivația întâlnirii:

„Aceste ultime incursiuni ale dronelor evidențiază încă o dată eforturile depuse în prezent pentru a construi acest zid împotriva dronelor”.

Livrări, producție și exemple concrete

Furnizările de drone către Ucraina au fost o constantă de la începutul invaziei ruse, iar acest flux de echipamente stă la baza ambițiilor de a crea o capabilitate comună. Coaliția Internațională pentru Drone, lansată în 2024 de Letonia și Regatul Unit, a alocat 1,8 miliarde de euro pentru 30.000 de drone — dintre care 12.000 fabricate în Letonia.

Letonia a livrat aproape 5.000 de drone în 2024, inclusiv 1.500 de drone de atac, precum și mii de modele produse local. Germania a contribuit cu drone de recunoaștere VECTOR, sisteme de detectare a dronelor și finanțare pentru peste 500 de drone cu rază lungă An-196 Lyutyi, deja folosite de forțele ucrainene.

Londra a anunțat, de asemenea, livrarea a 10.000 de drone, inclusiv modele kamikaze, iar Olanda și alți parteneri europeni finanțează radare și sisteme complementare pentru îmbunătățirea războiului electronic și a detectării.

Investiții naționale care completează inițiativa europeană

Mai multe state din regiune își dimensionează propriile achiziții: Lituania a anunțat investiții în valoare de aproximativ 36 de milioane de euro pentru achiziția de drone și microdrone locale, parte dintr-un plan de modernizare al armatei care prevede un buget total de 200 de milioane de euro până în 2030.

Letonia a alocat 20 de milioane de euro în 2024 pentru producția și achiziția de drone, peste jumătate din sumă susținând industria națională, și a confirmat fabricarea și livrarea a 12.000 de drone de luptă până în prima jumătate a anului 2025.

Estonia a inclus în planul său de apărare 2026–2029 o investiție totală de peste 10 miliarde de euro, din care aproximativ 150 de milioane de euro sunt destinate achiziției de drone, muniții de staționare și capabilități de război electronic.

Impactul asupra apărării europene și cererea Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la inițiativa comunitară, susținând că „Așa cum a arătat atacul asupra Poloniei, viitoarea alianță a dronelor poate deveni piatra de temelie a apărării aeriene europene ” și cerând „mecanisme reale” de răspuns la amenințările la adresa „spațiului aerian comun”, despre care a precizat că „este, de asemenea, reală”.

În același timp, von der Leyen a făcut apel la unitate: