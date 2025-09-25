Ultima ora
ȘTIRI EXTERNE
Volodimir Zelenski, pregătit să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte. Şeful statului ucrainean vrea să renunţe la politică?
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a vorbit deschis, într-un interviu acordat publicației americane Axios, despre posibilitatea de a-și încheia mandatul prezidențial odată cu sfârșitul războiului din Ucraina. El spune că nu intenționează să conducă țara în timp de pace și că își dorește să organizeze alegeri după încheierea unui armistițiu.

Volodimir Zelenski: ”Obiectivul meu este să pun capăt războiului”

Mandatul lui Volodimir Zelenski ar fi trebuit să se termine în 2024, însă acesta a fost prelungit în contextul invaziei ruse. Întrebat dacă își va considera misiunea încheiată odată cu sfârșitul războiului, el a răspuns că va fi ”gata” să demisioneze.

”Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a afirmat el, citat de Hotnews.ro.

Președintele ucrainean a explicat că va cere Parlamentului să organizeze alegeri atunci când va exista un acord de încetare a focului, chiar dacă situația de securitate rămâne complicată.

Alegerile, posibile doar după încetarea focului

Kremlinul susține că nu va semna un acord de pace cât timp Volodimir Zelenski rămâne la putere, iar oficialii ruși au insistat ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Alegerile din Ucraina au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului, Constituția interzicând explicit scrutinul în perioada stării de urgență. Întrebat dacă se va angaja să organizeze alegeri, în condițiile unui armistițiu pe mai multe luni, el a răspuns ”da.”

Liderul ucrainean a spus că i-a transmis lui Donald Trump, când s-au întâlnit marți, că dacă va exista un armistițiu, ”putem folosi această perioadă de timp și pot transmite acest semnal parlamentului.”

Se va retrage președintele Ucrainei din politică?

Volodimir Zelenski a precizat că înțelege dorința cetățenilor de a avea ”un lider cu un nou mandat” care să ia deciziile necesare pentru o pace durabilă. Totuși, problemele de securitate și faptul că aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de Rusia fac dificilă organizarea unui scrutin.

”În timpul încetării focului, cred că securitatea poate oferi posibilitatea organizării alegerilor. Este posibil”, a declarat Volodimir Zelenski.

Între timp, președintele s-a confruntat cu primele proteste interne majore din timpul războiului, după ce o decizie a aliaților săi parlamentari privind agențiile anticorupție a stârnit îngrijorări legate de traiectoria democratică a țării.

Astfel, declarațiile sale către Axios conturează scenariul unei eventuale retrageri din politică, dar și al unui nou început pentru Ucraina în condiții de pace.

