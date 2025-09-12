Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 15:50
de Badea Violeta

Putin a pus presiune pe NATO cu incursiunea dronelor rusești în Polonia. Care ar putea fi următorul său pas

ACTUALITATE
Putin a pus presiune pe NATO cu incursiunea dronelor rusești în Polonia. Care ar putea fi următorul său pas
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia

Incursiunea celor 19 drone rusești pe teritoriul Poloniei a marcat un moment fără precedent în istoria recentă a NATO. Nu doar spațiul aerian a fost închis, ci și securitatea colectivă a fost testată într-un mod direct și calculat. Incidentul a ridicat întrebări despre următoarele mișcări ale Kremlinului și despre modul în care alianța poate reacționa.

Incursiunea din Polonia – un test pentru unitatea NATO

Incidentele de miercuri dimineață din orașul Wyryki au fost mai mult decât simple erori de navigație. Numărul mare de drone care au intrat în spațiul aerian polonez sugerează o operațiune deliberată de tip ”zonă gri” – acele acțiuni hibride prin care Rusia încearcă să extindă limitele acceptabilului fără a provoca o confruntare directă.

Deși Moscova a negat orice intenție de atac asupra Poloniei, amploarea evenimentului face improbabil scenariul unei simple greșeli. Aceste tactici servesc dublului scop de a crea confuzie și de a testa răspunsul NATO, dar și de a slăbi percepția publică asupra solidității garanțiilor de securitate ale alianței, relatează CNN.

Polonia ia primele măsuri după doborârea dronelor rusești: limitează traficul aerian în apropierea graniței cu Belarus și Ucraina
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO

Echilibrul fragil între descurajare și escaladare

În prezent, statele membre NATO se află într-o poziție delicată: trebuie să ofere un răspuns suficient de ferm pentru a preveni repetarea unor asemenea incursiuni, dar nu atât de agresiv încât să ofere Kremlinului pretextul de a escalada.

În contextul geopolitic actual, când Rusia se sprijină pe relațiile tot mai vizibile cu China și India, liderul de la Kremlin pare să mizeze pe ideea că blocul occidental nu va risca o escaladare majoră.

În același timp, schimbările politice din SUA au adus incertitudini suplimentare asupra angajamentului american față de apărarea Europei. Toate aceste variabile complică strategia alianței într-un moment în care fiecare decizie poate avea consecințe pe termen lung.

Ce ar putea urma după această demonstrație de forță

Specialiștii în securitate consideră că incursiunile cu drone reprezintă doar una dintre multiplele instrumente prin care Rusia poate testa NATO.

Următorul pas ar putea include intensificarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice din statele membre, manevre militare mai aproape de granițele alianței sau acțiuni hibride menite să influențeze opinia publică din Europa de Est.

Kremlinul încearcă astfel să submineze încrederea în capacitatea NATO de a reacționa unitar, în timp ce își menține avantajele tactice și propagandistice.

Deși Rusia rămâne mai slabă decât la începutul invaziei din Ucraina, determinarea lui Putin și sprijinul economic din partea unor puteri emergente îi oferă spațiu de manevră.

Această combinație îl poate încuraja să continue cu acțiuni provocatoare, mizând pe faptul că Occidentul va fi prea divizat sau precaut pentru a răspunde simetric.

În zilele următoare, principala întrebare pentru NATO va fi dacă poate egala nu doar determinarea Kremlinului, ci și abilitatea acestuia de a escalada pas cu pas.

Cod galben de inundații în 14 județe: hidrologii avertizează risc de viituri
