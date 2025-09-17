Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 19:50
de Bianca Dumbrăveanu

Toto Dumitrescu, arestat pentru 30 de zile după accidentul din Primăverii. Testul preliminar arată consum de cocaină

Toto Dumitrescu, fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unui accident rutier petrecut duminică, 14 septembrie, în cartierul Primăverii din București, și a părăsirii locului faptei. Rezultatele preliminare ale testului DrugTest arată că acesta a ieșit pozitiv la cocaină, iar ancheta urmează să stabilească dacă probele de la INML confirmă această suspiciune. Poliția îl cercetează pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului sau modificarea ori ștergerea urmelor acestuia.

Depistarea şi probele de droguri

La aproximativ 48 de ore după accident, Toto Dumitrescu a fost găsit de poliţişti într-un apartament din Voluntari, județul Ilfov. El a fost cooperant în momentul arestării.

Testul rapid DrugTest realizat de poliţie a arătat un rezultat preliminar pozitiv pentru cocaină. Acest rezultat nu este final; urmează probele de sânge de la Institutul de Medicină Legală (INML) care să confirme dacă într-adevăr a consumat drogul înainte de a conduce.

„La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru sâvârșirea infracțiunii de  părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, faptă prev. și ped. de art. 338 din Codul penal.

​Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori al prevenirii săvârșirii de către acesta a unei alte infracțiuni, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Judecătoria Sectorului 1.

Accidentul şi fuga de la locul faptei

Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, Sectorul 1. Potrivit poliției, o tânără de 23 de ani care se deplasa pe Primăverii a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, ce venea pe Mircea Eliade. În urma impactului, mașina tinerei a fost avariată, iar autoturismul acesteia a lovit și un al treilea vehicul din spate. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

După producerea accidentului, Toto Dumitrescu nu a rămas la locul faptei, ci şi-a abandonat autovehiculul, ceea ce a declanșat o amplă căutare din partea poliţiei.

Declaraţiile lui Toto şi reacţiile autorităţilor

După ce a fost prins, Toto Dumitrescu a făcut câteva declaraţii în faţa presei:

„Am fost speriat, nu consumasem nimic.”

„A fost greșeala ei.”

Aceste afirmații vin în contradicţie cu rezultatul preliminar al testului rapid şi cu cercetările în curs privind consumul de cocaină. Autorităţile au precizat că, odată cu testarea la INML, dacă se va confirma consumul substanțelor interzise, Toto va risca pedepse mai mari.

Arestarea preventivă și posibilele consecințe

Judecătoria Sectorului 1 a emis un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Toto Dumitrescu pentru infracţiunea de părăsire a locului accidentului sau modificarea/ștergerea urmelor acestuia, conform articolului 338 din Codul Penal.

De asemenea, autoritățile spun că dacă probele de la INML confirmă că a condus sub influenţa cocainelor, pedeapsa poate fi între unul și cinci ani de închisoare, plus posibilă interdicție de a conduce.

Context şi situaţii similare în trecut

Nu este pentru prima dată când Toto Dumitrescu ajunge în situaţii legale legate de trafic sau consum de droguri. În 2020, el fusese depistat la o razie că ar fi condus sub influența drogurilor – aparatul DrugTest arătase prezența de cocaină și canabis în corpul său

