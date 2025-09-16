Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost prins de polițiști într-o locuință din apropierea Capitalei

Un eveniment rutier petrecut în București a atras atenția publicului după ce în centrul său s-a aflat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Accidentul, soldat cu rănirea unei tinere și avarierea a trei autoturisme, a luat o turnură neașteptată atunci când Toto a părăsit locul incidentului. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au găsit într-o locuință aflată la periferia Capitalei.

Cum s-a produs accidentul

Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 despre producerea unui accident la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. Din primele informații, un autoturism condus de o tânără de 23 de ani, aflat pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula pe bd. Mircea Eliade.

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul tinerei a lovit o altă mașină aflată în spatele ei, iar în total trei autoturisme au fost avariate. Martorii au declarat că mașina lui Toto circula cu viteză foarte mare în momentul producerii coliziunii.

Victime și primele intervenții

În urma impactului, șoferița de 23 de ani a fost rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare pentru a fi scoasă din mașină. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale.

Între timp, Toto Dumitrescu și-a abandonat autoturismul și a părăsit locul accidentului, iar polițiștii sosiți la fața locului au demarat imediat o operațiune de căutare pentru identificarea acestuia.

Cum a fost găsit Toto Dumitrescu

La câteva ore după accident, oamenii legii au primit informații care i-au condus la o casă situată în apropierea Capitalei. Acolo a fost găsit actorul în vârstă de 28 de ani și ridicat pentru audieri.

„Colegii mei, supravegheați de procurorul de caz, au reușit depistarea conducătorului auto care a părăsit locul accidentului. Activitățile sunt în dinamică. Este cooperant, este în custodia poliției. După ce se vor efectua toate aceste activități care sunt în dinamică, recoltarea mostrelor la sediul INML București, vor urma declarații, audieri, care țin de parcursul cursului penal”, a precizat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Brigada Rutieră a transmis, la rândul ei, că „în urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor”.

Situația juridică actuală

Deocamdată, Toto Dumitrescu nu este pus oficial sub acuzare. El urmează să fie audiat, iar rezultatele probelor biologice recoltate la INML vor fi decisive pentru stabilirea următoarelor măsuri.

Cazul este gestionat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar ancheta se află încă în desfășurare. Rămâne de văzut ce decizie vor lua procurorii în privința fiului lui Ilie Dumitrescu, care, pe lângă cariera artistică, s-a făcut remarcat și prin aparițiile sale publice.