Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 14:57
de Vieriu Ionut

Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost prins de polițiști într-o locuință din apropierea Capitalei

ACTUALITATE
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost prins de polițiști într-o locuință din apropierea Capitalei
Toto Dumitrescu Sursă foto: Facebook

Un eveniment rutier petrecut în București a atras atenția publicului după ce în centrul său s-a aflat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Accidentul, soldat cu rănirea unei tinere și avarierea a trei autoturisme, a luat o turnură neașteptată atunci când Toto a părăsit locul incidentului. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au găsit într-o locuință aflată la periferia Capitalei.

Cum s-a produs accidentul

Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 despre producerea unui accident la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. Din primele informații, un autoturism condus de o tânără de 23 de ani, aflat pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula pe bd. Mircea Eliade.

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul tinerei a lovit o altă mașină aflată în spatele ei, iar în total trei autoturisme au fost avariate. Martorii au declarat că mașina lui Toto circula cu viteză foarte mare în momentul producerii coliziunii.

Vezi și:
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit după un accident rutier produs în București

Victime și primele intervenții

În urma impactului, șoferița de 23 de ani a fost rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare pentru a fi scoasă din mașină. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale.

Între timp, Toto Dumitrescu și-a abandonat autoturismul și a părăsit locul accidentului, iar polițiștii sosiți la fața locului au demarat imediat o operațiune de căutare pentru identificarea acestuia.

Imagini de la locul accidentului

Imagini de la locul accidentului

Cum a fost găsit Toto Dumitrescu

La câteva ore după accident, oamenii legii au primit informații care i-au condus la o casă situată în apropierea Capitalei. Acolo a fost găsit actorul în vârstă de 28 de ani și ridicat pentru audieri.

„Colegii mei, supravegheați de procurorul de caz, au reușit depistarea conducătorului auto care a părăsit locul accidentului. Activitățile sunt în dinamică. Este cooperant, este în custodia poliției. După ce se vor efectua toate aceste activități care sunt în dinamică, recoltarea mostrelor la sediul INML București, vor urma declarații, audieri, care țin de parcursul cursului penal”, a precizat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Brigada Rutieră a transmis, la rândul ei, că „în urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor”.

Situația juridică actuală

Deocamdată, Toto Dumitrescu nu este pus oficial sub acuzare. El urmează să fie audiat, iar rezultatele probelor biologice recoltate la INML vor fi decisive pentru stabilirea următoarelor măsuri.

Cazul este gestionat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar ancheta se află încă în desfășurare. Rămâne de văzut ce decizie vor lua procurorii în privința fiului lui Ilie Dumitrescu, care, pe lângă cariera artistică, s-a făcut remarcat și prin aparițiile sale publice.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...