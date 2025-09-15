Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit după un accident rutier produs în București

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier produs duminică, 14 septembrie, în Capitală. Potrivit unor surse judiciare, după impact el ar fi părăsit locul faptei, iar acum este căutat de oamenii legii.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de poliție

Accidentul rutier s-a petrecut în jurul prânzului, pe bulevardul Mircea Eliade. Mașina condusă de Toto Dumitrescu ar fi circulat cu viteză foarte mare și a fost lovită de un alt autoturism condus de o tânără de 23 de ani, care venea dinspre bulevardul Primăverii.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

A fugit de la locul accidentului

În urma accidentului, șoferița a fost rănită și transportată de urgență la Spitalul Floreasca, după ce a fost scoasă din mașină de echipajele de descarcerare. În total, trei autoturisme au fost avariate.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, fiul lui Ilie Dumitrescu nu se mai afla acolo, iar autoturismul său fusese abandonat. Autoritățile au deschis o anchetă pentru identificarea și reținerea lui.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.